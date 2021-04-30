平安壹賬通銀行去年虧損大約1.84億元，期內淨利息收入310.3萬元，費用及佣金收入37.3萬元，總收入797.3萬元，按年增21.3%。

期內，客戶貸款及墊款6974.3萬元，存款逾4.81億元，貸存比率為14.5%，隨貸款業務發展，預期貸存比率未來會增加。年內，中小微企貸款業務的總利息收益率和淨利息收益率分別為9.3% 及8.3%，沒有不良貸款。

該行去年9月29日正式開業，所以今份財務報表僅反映三個月的實際營運狀況。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，銀行不以單純增加存款為目標，而是希望利用金融科技及大數據針對性解決中小微企的資金周轉需求，為客戶提供具競爭力的貸款利率之餘，亦以獨特的風險評估模型建立可持續的盈利模式，展望未來，經濟活動有望進一步重啟，相信今年的經營環境預料較去年顯著改善。

馮鈺龍續指，近期進出口貿易額持續增長，有復蘇跡象，貿易相關的融資需求亦隨之增加，因此早前因應情況將「中小企融資擔保計劃」下的「九成信貸擔保產品」的貸款審批額度上限由200萬港元提高至500萬港元，相信經濟復蘇的趨勢持續，對業務前景審慎樂觀。

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