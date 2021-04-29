勞動節假將至，香港全面通關無期，以往依賴自由行的五一黃金周不再，本港零售及旅遊業界均指，現時消費主力的香港人「都唔會記得要慶祝五一」，未有做特別安排，反而將焦點投放在母親節身上。周生生（116）大中華營運總經理劉克斌更稱，五一黃金周已名存實亡，料5月營業額難有大驚喜。

劉克斌表示，「五一黃金周」的光環自五、六年前已開始減退，因為有實力的內地豪客要來的都來過，去年起自由行又已絕迹，5月1日對本港零售商而言沒有特別意義，「都已經封咗關，黃金周根本名存實亡。」

他指出，疫情下業界都已主攻本地消費者，「大家心情都忐忑，唯有攞節日做推廣重點」，因此5月的銷售主題落在母親節，包括會透過社交媒體、聯絡熟客等方式刺激銷售，估計該金行於母親節期間營售額可增加約5%至6%，主要由低單價及較輕的飾物推動。但他認為行銷活動只帶來一點刺激，料整體銷售額「都冇咩特別驚喜」。

Staycation房價按年升60%

疫情下Staycation大行其道，酒店房價未見降低。Expedia亞太區董事總經理蘇嘉媛表示，Staycation熱潮將繼續，據該公司數據顥示，今年5月每日平均酒店價格按年上升了60%，有逾半酒店預訂是以樂園酒店和非市中心景觀為主。她又指，在其平台搜尋的本地活動，大多集中在天際100香港觀景台、迪士尼等與景點相關的項目，亦有人會找大佛、大澳搭船等大嶼山行程。

不過，酒店未見特別就五一推廣Staycation，MeetHK旅遊情報網創辦人Nick向《蘋果》表示，今年5月1日撞正星期六，打工仔沒有多一日假期，對比上月復活節5日連假，勞動節將跟平時周末無異，亦未見酒店房抬價。

他續稱，即使沒有疫情，以往酒店也很少為五一促銷，「以前唔需要做咩特別package，基本上就算價錢好貴，都會大把自由行去住」，現時靠港人生意，更不用去部署，「大家都唔會記得要慶祝五一，母親節反而會多啲。」

Nick指出，酒店會將母親節主題定作整個5月的推廣活動，例如在當天送花、送禮物等配套，吸引一家大細住宿。他又指，自從晚市堂食重新開放後，Staycation需求再度熾熱，普遍酒店房價亦已輕微上升。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略