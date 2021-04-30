●眾安在綫（6060）2021年第一季度保險業務收入45億元（人民幣，下同），按年升28.6%；淨利潤2.63億元，跌19.6%。

●中國建材（3323）截至今年3月底止，首季盈利20.1億元，按年大增2.2倍。季內收入478.4億元，按年上升4成。

●農行（1288）公佈，中國銀行保險監督管理委員會已批准其參與投資國家綠色發展基金，該行將出資80億元人幣。

●立德教育（1449）截至今年2月底止六個月，賺3,053萬元（人民幣，下同），按年升5.2%，不派中期息。期內，收入9,794萬元，升9.9%。

人事/股權變動

●權益披露顯示，美團（3690）主要股東之一紅杉資本，於周一（26日）分派1,872.4萬股美團B股予有限合夥人。分派翌日（27日），紅杉資本創始管理合夥人、美團非執行董事沈南鵬旗在場內以每股平均價300.3864元，沽售公司47.6萬股，套現1.43億元，總持股量下降0.01個百分點，至7.09%。

●英國太古集團公司（John Swire & Sons Limited）昨日（29日）於場內增持太古A﹙019﹚47.3萬股份，每股平均價63.8466元，涉資3,020萬元，J持股佔比由47.95%增至48%。

●思捷（330）表示，每手買賣單位將由100股股份更改為2,500股股份，由今年5月25日起生效，以五天平均收市價每股股份0.806元計，每手入場費由現時的80.6元，將提高至2,015元。另外，為方便股份碎股的買賣，思捷委任Imagi Brokerage Limited於5月25日至6月15日竭盡所能按有關每股股份市埸價格為買賣零碎股份進行對盤。

思捷又指，將不會自願公佈及刊發今年首季財務業績，指助管理層專注於其主要業務，亦不會影響或損害股東及公司投資者的利益，但稱會於認為適當的時候恢復自願公佈季度報告。

●聯易融（9959）悉數行使超額配股權，超額配發6,793.15萬股B類股份，額外集資11.9億元。

●雷蛇（1337）大股東兼非執董Lim Kaling於周四（29日）將206.3萬股贈送他人，以昨日收市價2.84元計，涉585.9萬元。其於雷蛇的持股比例由23.99%降至23.97%。

●中芯（981）非執行董事路軍因工作安排調整，辭任公司第二類非執行董事及董事會提名委員會委員的職務，昨日（29日）起生效。

●恒隆集團（010）公佈，甄嘉雯將辭任恒隆集團及恒隆地產（101）公司秘書，於5月1日起生效。另外，集團委任何孝昌為公司秘書，同日生效。何現為恒隆集團及恒隆地產的首席財務總監及執行董事。他自2008年加入恒隆，並於2010年獲委任為恒隆集團及恒隆地產之董事會成員。

●小米（1810）表示，陳穎琪已辭任公司聯席公司秘書職務，今日（30日）起生效。小米指，另一名聯席公司秘書蘇嘉敏具備聯交所證券上市規則第3.28條規定的必要資格及經驗，將留任並擔任公司秘書。

●開拓藥業（9939）表示，陳兵因其個人事務需要，已辭任非執行董事及公司審核委員會成員，由上海合弘景暉股權投資管理副總裁王衍接任，今日（30日）起生效。

●由英國保誠（2378）分拆上市的、於美國從事年金業務的Jackson Financial，在上市前新增5名新增獨立董事，包括Deloitte LLP 副主席Gregory T. Durant、摩根士丹利金融機構事業群（投資銀行）前董事總經理Derek G. Kirkland、大都會人壽前執行副總裁Martin J. Lippert、Nuveen前執行副總裁兼營運總裁Russell G. Noles及Goldman Sachs Bank USA 主席Esta E. Stecher。保誠預期於今季完成Jackson的分拆，惟須獲得股東及監管機構的批准方可作實。

●偉俊集團（1013）表示，趙俊德已辭任公司首席財務官、公司秘書及授權代表，但仍未有人接替其職位。

其他

●再有核數師因拒簽核數報告，被上市公司要求辭職。2019年9月才上市的S&T Holdings（3928）指，與核數師德勤就處理有關超額列述於2019年9月30日應計 分包成本，及墊款的商業內容及可收回程度等審計發現，未能達成協議。為推進及盡快完成審計，及盡快申請復牌，該公司請求德勤考慮辭任核數師，獲德勤同意，並由國衛會計師事務所接任。

S&T Holdings指，由於更換核數師，預計要進一步延遲刊發2020年經審核全年業績，年報預期今年7月前刊發。該公司因未能刊發截至2020年9月底止全年業績，而自今年1月4日起停牌至今。

●申萬宏源（218）表示，子公司申萬宏源證券香港牽涉一宗美國證券集體訴訟，一家於NASDAQ上市的公司、該公司上市時的四名高管人員及其招股時的獨家賬簿管理經理，共同列爲被告人之一，指控其證券招股文件的失實陳述及遺漏。申萬宏源證券香港是該上市公司招股時的副承銷商。申萬宏源未有透露該美國上市公司的名稱。

●建業地產（832）早前表示，擬以分派及全球發售方式分拆旗下中原建業於主板上市。建業地產指，計劃分拆將以分派方式宣派特別中期股息，釐定分派及優先發售項下保證配額之記錄日期將為今年5月14日。

●瑞風新能源（527）進一步延遲刊發2020年年度業績，指核數師需要更多時間來執行及完成其審核工作，包括向持份者取得所有所需確認及就其他應收款項，及於一間聯營公司的權益等事項，進行若干其他審核程序。根據公司目前可得資料，估計該業績將於5月14日或之前刊發。

●惠生國際（1340）進一步延遲刊發2020年年度業績，指核數師需要更多時間進行及完成其審核工作， 包括就該業績取得餘下審核詢證函、進行養殖場實地考察、 與相關人員進行訪談、進行其後審核程序、進行回滾測試並完成對生物資產及其他項目估值，預期該業績將於5月31日或之前刊發。

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