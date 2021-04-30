近年華為手機業務受全球晶片供應緊張和美國科技制裁等因素影響，消費者業務CEO余承東在微信朋友圈稱，華為手機已無法發貨。

余承東在微信朋友圈表示：「短短兩年不到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業務逼到極端困難，無法發貨。高端市場主要都讓給了蘋果公司，中檔及低端讓給了三星、OPPO、VIVO和小米。」

據Canalys公佈中國首季手機出貨量排名，排第一為Vivo，出貨量為2,160萬部，按年急升79%，市佔率為23%，緊貼Vivo為Oppo，出貨量為2,060萬部，按年升65%，兩者差距僅100萬部，市佔率為22%。

自華為被美國制裁後，加上期內出售手機品牌榮耀，首季出貨1,490萬部，按年急跌50%，排名第三，市佔率為16%。最令人驚訝的是小米（1810）出貨量為1,350萬部，雖按年升75%，但與首兩名差距頗大，市佔率為15%，排「梗頸四」。排第五為蘋果，出貨量為1,200萬部，按年升94%。

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