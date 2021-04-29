【本報訊】反壟斷這場政治風暴，逼近另一中資科網巨頭騰訊（700）。路透社引述消息人士指，國家市場管理總局計劃罰騰訊至少100億元人民幣（約120億港元），作為當局在反壟斷行動中以儆效尤的一着。不過，騰訊股價昨日反而上揚0.6%至631.5元。豐盛金融資產管理董事黃國英分析指，流傳的懲罰不涉騰訊核心業務。

路透社據消息人士表示，騰訊因在過去的收購和投資中未有正確報告，規避反壟斷審查，中國正準備對騰訊處以巨額罰款，料至少罰100億元人幣。此外，騰訊一些業務還涉及反競爭行為，其中音樂串流媒體是重點。

或需放棄獨家音樂版權

據報道，市監總局對騰訊的調查集中在騰訊音樂。騰訊音樂2016年收購了競爭對手酷狗和酷我，並與環球音樂、Sony音樂和華納音樂等唱片公司尋求獨家串流媒體權利。隨後，它將部份權利轉授給包括網易雲音樂在內的競爭對手，後者認為這種安排不公平，價格太高。監管機構已經通知騰訊，它或將被罰款，並放棄獨家音樂版權，甚至可能被迫出售收購的酷我音樂和酷狗音樂App。

市監總局已在2018年調查過騰訊音樂，但騰訊音樂同意停止更新一些獨家權利後，國家市場監管總局2019年放棄調查。不過騰訊音樂保留了周杰倫的獨家版權，作為對抗小型對手的競爭優勢，如網易雲音樂和阿里巴巴旗下的蝦米音樂。

然而，消息人士相信，強制騰訊音樂出售業務的方式難以執行，落實與否要待中央領導層的點頭。報道又指出，騰訊則正在展開遊說，並不介意支付高額罰款，但希望得到更寬鬆的處罰，避免遊戲和微信應用這些核心業務受影響。

作為騰訊頭號競爭對手的阿里（9988），本月上旬已被市監總局正式下罰單，因其網購平台有「二選一」的壟斷行為，除了要糾正業務方式，還要上繳182.3億元人幣

罰款；此外，其核心業務之一的網絡金融服務公司螞蟻集團，亦被傳須剝離業務的消息，其中包括消費信貸資料庫這重要資產。報道表示，市監總局、騰訊及騰訊音樂未有對其查詢置評。

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黃國英：不涉核心業務

除了市監總局，金融系統的部門亦在出手。人民銀行、銀保監會和中證監等部門，昨日聯合約談部份涉及金融業務的網絡平台企業，騰訊、京東金融、字節跳動和美團金融等13家企業都派了代表出席，政府人員提出多項要求，包括必須持牌經營及支付回歸本源等。

黃國英認為，不能單純將騰訊的消息與阿里的懲罰相比，因不涉其核心的遊戲或微信業務，「今次打壓對騰訊根本性改變好少，投資者亦預期公司將來潛力遠高於罰款」。阿里卻是特殊例子，由於中央提升其資本要求，導致螞蟻要去槓桿化，直接影響核心業務，因此他料騰訊股價會徘徊現水平，而其基金對於騰訊倉位亦不變動，等待有勢頭再考慮增持。