【本報訊】本港零售市況漸見復蘇迹象，惟商舖租售價未見起色，持續於低位徘徊。由資深投資者黎永滔持有的旺角地舖，最新市傳以月租28萬元租出，較舊租大劈逾四成。

代理消息指，旺角亞皆老街71號地下，面積約700方呎，新近以每月28萬元獲承租，呎租約400元。資料顯示，舖位對上舊租客為鱷魚恤（122），早年月租達48萬元，即最新租金低約41.7%。據土地註冊處資料，上述舖位由黎永滔2016年斥2.15億元購入，呎價高見約30.7萬元。

VTC再斥5,316萬購億京廣場

商廈方面，據土地註冊處資料，長沙灣億京廣場2期22樓B及C室，總面積達3,568方呎，新近以5,316.32萬元易手，呎價約1.49萬元；登記買家為職業訓練局（VTC）。

事實上，VTC早於上月底已購入同廈同層D及E室，合共面積約4,596方呎，當時成交價為6,434.4萬元，呎價則為1.4萬元；即該局一個月內豪斥約1.18億元入市。翻查資料，VTC早年已大手掃入億京廣場多個單位，包括2015年及2019年，分別斥1.85億及1.78億元入市。連同最新購入四個單位，VTC已持有該廈17個單位，多年來合共以逾4.8億元入市。