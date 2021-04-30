恒指在四月大底橫行，悶局，但在周四（29日）的期結日高收，收報29,303點，突破4月9日陰燭頂或開市位，亦即是29,152點，總算是輕微突破。雖然大市的成交因南下的港股通暫停而萎縮，但是破位就是破位，就算成交背馳，都不足以否定點數上的突破。更何況港股已經不止一次趁住停北水的期間先行炒高，不知道今次會不會照辦煮碗呢？

幾個星期前，我教大家利用華夏恆生生科（3069）來捕捉生物科技股反彈的機遇，已經在上日領軍獲利了，頭尾合共14%袋袋平安。套利的原因，是由於板塊已經連彈了兩周。期間，多隻未有盈利的「B仔股」都以單日一至兩成的幅度急彈。及至周四，大部分的股份都已經開始回氣，我亦無謂一分一毫都博到盡了，索性來個快食，瀟瀟灑灑走人。

今日同大家推介另一隻ETF，是南方中創業板（3147）。該基金投資在深圳創業板上市的科技股，其中包括寧德時代（300750）、東方財富（300059）、邁瑞醫療（300760）、愛爾眼科（300015），以及智飛生物（300122）。指數在4月19日突破而展開升浪，後市看3300點之後是3500點。現價買入ETF的話，目標看14元之後15元，穿12元止蝕。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略