【本報訊】四大內銀工行（1398）、農行（1288）及中行（3988）公佈季績，首季盈利按年增幅1.5%至2.7%，不良貸款率按季計持平或輕微向下，反映經濟回暖，資產質素向好。

中銀經營溢利按季反彈

連同前日公佈季績的建行（939），四間國有大行盈利按年平均增2.4%，以建行升幅最佳達2.8%，不良貸款率以中行最低僅1.3%。

首季工、農及中行，各賺857.3億元（人民幣．下同）、658.6億元及539.89億元，增幅分別為1.46%、2.6%及2.67%；不良貸款率方面，工行為1.58%，與去年底持平；農行及中行為1.53%及1.3%，按季各跌0.04及0.16個百分點。農行撥備覆蓋率最高，季末達246.4%，但核心一級資本充足率亦最低，僅10.98%，其他三行介乎11至13%。

中銀香港（2388）首季淨息差按季收窄5點子至1.1厘，撥備前經營溢利按年減13.9%至96.56億港元，惟按季計增加41.9%。季內淨利息收入按年跌22%，主因市場利率下降、貸存利差收窄及同業拆放平均收益率下跌，但受惠年初投資氣氛良好，淨手續費及佣金收入按年升三成，季內減值淨撥備減至3.23億港元。