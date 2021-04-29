【本報訊】豪宅火熱，名人趁勢賣樓套現。有「大美人」之稱的58歲娛圈富婆關之琳，剛以6,300萬元沽出星域軒1座高層B室複式戶，單位實用面積1,510方呎，呎價41,722元，無論樓價及呎價均創屋苑歷史新高，疫市誕下新樓王。

謝兆凱賣天匯賺4,170萬

資料顯示，原業主關家慧（Rosamund ）即關之琳原名，2017年5月以5,400萬元買入，一買一賣大賺900萬元離場，升值17%。

另外，九龍站擎天半島1座中層D室，實用面積1,347平方呎，上月以4,280萬元成交，呎價31,774元，新買家是LENG YEN THEAN，與九倉（004）董事凌緣庭的英文名字相同，不排除為同一人。

曾為亞洲樓王的西半山天匯錄得今年首宗成交。市場消息指，單位為高層B室，實用面積2,476方呎，屬四房間隔，業主原本叫價1.68億元，連一個車位，最後以1.5億元沽出，呎價60,582元。單位曾由內地客持有，於2014年斥約1.34億元向恒地（012）一手買入，其後淪為銀主盤，2016年以1.083億元蝕賣，勁蝕近兩成；買家為資深投資者、訊匯金融集團創辦人謝兆凱，五年前在拍賣場撈底入市，現時沽貨勁賺4,170萬元離場。

翻查成交紀錄，天匯對上一宗同類成交為樓下一層B室，同為2,476方呎，2018年8月以1.75億元易手，呎價逾7萬元，今次成交層數高一層反而賣平2,500萬元。