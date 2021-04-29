【本報訊】 繼滙控（005）受惠信貸減值大降、季績反彈後，渣打（2888）首季同樣因減值按年勁跌98%至僅撥1,700萬元（美元．下同），加上經濟復蘇業務勢頭抵銷淨息差縮減影響，渣打首季法定稅前溢利14.13億元，按年增加59.5%；撇除一次性因素的經調整稅前溢利亦增18.3%至14.46億元。集團最大單一盈利市場的香港區，首季稅前基本溢利為4.48億元，按年升18.5%。

渣打昨在港收報55.05港元，升4.36%；倫敦傍晚續升，折合計相等於升穿57港元關口。截至3月底，渣打普通股權一級資本比率達14%，按年升0.6個百分點，屬目標範圍13%至14%的最高水平。

行政總裁溫拓思表示，集團首季業績強勁，財富管理業務成績是歷來最佳季度。財務總監賀方德在電話會議稱，隨着淨息差趨穩及經濟樂觀，預期今年下半年收入會重拾增長，明年起可達每年收入增長5%至7%。

全球分行減至800間

股息方面，集團稱正就今年上半年累積2021年臨時普通股中期股息，有關股息是按去年已付普通股股息三分一或每股0.03元的公式計算，預期英國審慎監管局將在半年度業績公佈前，更新可派發的中期股息指示。

在數碼化服務下，他指集團全球分行數總已由較高峯時期的1,200間，減至目前約800間。