由新地（016）發展的沙田多石街新盤瓏珀山，近日推出招標頻錄成交，今日再沽7伙。不過，項目卻最新錄得首宗撻定，一伙2,400萬元售出的四房戶近日交易沒進展，料遭沒收120萬元定金離場，成為項目首宗撻定個案。

一手成交紀錄冊顯示，瓏珀山Queen Tower 2 16樓A室，實用面積1,103方呎，四房間隔，在本月22日以2,400萬元招標售出，呎價21,758元。付款細項中列明，買家可獲9%稅務回贈，料成交時扣除回贈實際樓價為2,184萬元，呎價19,800元。不過，交易最新顯示簽臨約後無進展，該買家料損失樓價5%定金，即120萬元離場，成為項目首宗撻定。

另外，瓏珀山今日沽出7個單位，單位實用面積介乎974至1,502方呎，成交價1,968.116萬元至3,126萬元，呎價18,288元至26,446元。最貴一伙是Queen Tower 1 6樓Garden Suite B，屬四房間隔，實用面積1,182方呎，連586方呎花園，成交價3,216萬元，呎價26,447元，呎價創項目新高。單位買家同樣享9%回贈，料實際成交價為2,844.66萬元，呎價24,066元。

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