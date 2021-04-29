【本報訊】新盤市場大混戰，本周共四個新盤開價，最新恒地（012）啟德新盤The Henley I加入戰團，首批96伙昨日開價，折實平均呎價26,448元，貴絕啟德新盤，同區一手樓價兩個月急升逾一成；一房戶入場費748.9萬元。該盤今日起開放示範單位及收票，明日緊接加推，料下周末賣樓。

首批The Henley I共96伙，包括79伙一房單位、14伙兩房單位及3伙三房套房單位；實用274至889方呎，最高折扣優惠5%，折實售價748.9萬至2,771.72萬元，折實呎價24,382至31,178元，折實平均呎價26,448元，以首批開價計，貴絕啟德區新盤。

一房入場費749萬

入場單位為低座D座1樓F室，實用299方呎，一房間隔，折實售價748.9萬元，折實呎價25,043元。首批最貴為2座23樓A室，實用889方呎，折實售價2,771.7萬元，折實呎價31,178元。

對比區內私樓價，鄰近會德豐Grande Monaco今年2月首批折實平均呎價23,795元，The Henley貴逾11%。比對上最貴新盤、合景和龍湖的尚．珒溋2019年9月首批平均呎價24,310元，再高出8.8%。二手方面，同區屋苑近期成交呎價介乎2.17萬至2.53萬元，The Henley貴最多22%

恒地營業（一）部總經理林達民稱，是次The Henley開價屬「克制價」，將於今日開放示範單位以及收票，周六加推，最快下周賣樓。

發展商首度開放兩個交樓標準示範單位，其中兩房以2座32樓C室為設計藍本，實用550方呎，外連露台22方呎。採用開放式廚房，附有雪櫃、微波爐等，廚房旁設一個小型儲物室。走廊貫穿兩間睡房及浴室，睡房間隔方正，主人房長形設計，連有衣帽間。

本周六共有三個全新盤推售，涉及至少500個單位。最矚目是黃竹坑港島南岸晉環，將首輪發售240伙，同日起招標10伙大宅。

晉環截收5,500票

發展商路勁地產宣佈，項目自上周六起收票，至今收逾5,500票認購，以首批240伙計超額近22倍。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，入票人士當中，港島區佔七成、九龍區佔兩成，其餘為新界區。當中不乏大手買家，佔整體接近三成，部份人打算購入用作長線投資。

另外，中信泰富（267）馬鞍山峻源3座23樓A室，屬頂層連天台大宅，全層只有一伙。面積2,379方呎，連213方呎平台及2,116方呎天台，四房三套房，成交價6,450萬元，呎價27,112元。