港股期結日無北水又玩乾挾，升穿29200大阻力，但多個近日顯著反彈的板塊反高潮插水，氣氛似好非好。「五窮月」殺到，經歷波幅極窄的4月，5月份會否「爆邊」？

統計過去十年，恒指5月「2升8跌」；6月則是「5升5跌」。不過，2019及2020年恒指5月分別急挫9.4%及6.8%後，翌月均顯著反彈6%以上。再分析恒指周線圖，3月尾見底以來一直穩守20周線，目前該線位於28676點，如後市跌至該水平，做指數的朋友可試撈博彈；上方29500至29700則為較大阻力，如日內乾挾至該水平，減磅為上。

板塊方面，近期表現亮眼的教育股，又再遭阿爺新政策打擊，天立教育（1773）、睿見教育（6068）等以基礎教育為主的股份影響最大。至於主打高等教育及職業教育的股份，則不受新政影響，最新中期業績，以中教（839）、新高教（2001）及中滙（382）的表現最好，但前兩者近日齊齊爆升3成，業績後小心反高潮；中滙升幅則較溫和，如能突破並企穩月前批股價8.73元，會是不錯的買入訊號。

本人為證監會持牌人，持有中滙集團財務權益

魏力

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