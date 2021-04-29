【本報訊】美國總統拜登的1.8萬億美元計劃，以及聯儲局主席鮑威爾繼續放鴿，強調未到討論縮減買債的時候，加上美國首季GDP增速，美股三大指數走好，盤前升0.4%至1.03%，開市後繼續上揚，標指及納指更創新高，直至昨晚10時許，標指報4205點，升0.53%；納指報14107點，升0.39%；道指報33908點，升0.26%。

聯儲局維持聯邦基金利率目標範圍於0至0.25厘，每月購債1,200億美元的規模亦不變。鮑威爾在記者會表示，今年通脹暫時上升不符合加息標準，現在不是談論縮減買債規模的時候，控制疫情是影響經濟復蘇的最重要因素。他又稱縱使經濟好轉，復蘇仍不平衡及完整，距離實現就業及通脹目標仍很遠，或需時間才有進展。

美首季GDP增6.4%

美國昨亦公佈今年首季國內生產總值（GDP）增長6.4%，稍低於市場預期的6.7%，但仍然較上季4.3%佳，亦是2003年第三季度以來GDP增速第二快，主要貢獻為個人支出增長強勁，年率化升10.7%，為自1960年代以來第二快進速。至於首季消費開支增長10.7%，企業投資增長9.9%。期內出口跌1.1%，進口增長5.7%。

另外，美國上周新申領失業援助減少1.3萬人，至55.3萬人，多於市場預期的54萬人。而持續申領失業援助人數為366萬人，增加9,000人，多於市場預期。