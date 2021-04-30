恒隆（101）今日召開股東會，董事長陳啟宗於會上指，要評估移民潮對樓價影響屬言之過早，他個人認為「完全係兩件事」，相信不會帶來影響，現時樓價仍見增長。他又指，近日經常與朋友視察樓盤，認為內地人、香港人及外國華僑均喜歡在港置業，看好豪宅發展前景，惟須視乎未來數年的經濟發展。

恒隆早前以26億元投得美領館壽臣山物業，陳啟宗指，投地純屬商業決定，又稱有意在港投地，「如果香港仲有咁荀嘅項目，我一定奉陪，不過嫌（地皮）細咗少少，壽臣山交通幾方便，壞處喺一般都無海景，山下容易潮濕、多蚊，不過我哋（地皮）喺最高處，又有靚海景，相信呎價都會喺最貴。」行政總裁盧韋柏補充，該地計劃重建成5至6間獨立屋。

「社會暴動」對港經濟帶來極大損害

有股東問疫情對香港業務的影響，陳沒直接回答便轉移話題，指「社會暴動」對本港經濟體帶來極大損害，本港GDP約三成來自內地遊客消費，其中至少兩成生意已消失，其他行業難以彌補相關跌幅，預計未來會有更多食肆倒閉。

盧韋柏補充，集團一直為租戶提供援助，惟現時遊客區生意仍然困難，特別是中式酒樓，期望疫苗氣泡可為餐廳帶來更多生意，並相信最壞時間已過，但對租金收入將持續構成影響。

有股東問到中國業務的未來發展，陳啟宗指，中國奢侈品市場增長勢頭強勁，上海港匯商場翻新後，整體銷售顯著提升；杭州舊城區亦正發展成當地具領導地位的商場，未來將於不同城市的舊區加大投資，料可抵消香港業務的跌幅之餘，更可為集團業績帶來增長。

盧補充，集團於武漢、無錫、昆明及瀋陽恒隆廣場有住宅項目，涉約500萬呎住宅面積，預期最快於明年推售；至於有銀行縮減寫字樓面績，他稱須時間觀察有關現象，惟現時不少公司已恢復正常上班安排，料對集團影響甚微。

有股東指集團業績未能於股價反映，盧韋柏稱，將積極考慮為股東提升價值，包括進行回購，於致股東函提及公司價值等，長遠會專注發展地產本業，並留意其他投資機會。

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