本地潮牌服裝商I.T（999）完成私有化程序，今天正式撤銷上市地位。I.T創辦人兼主席沈嘉偉表示，私有化是業務長期轉型的新一頁，感謝股東上市16年來支持。

有關私有化計劃在本月16日獲得99.99%無利害關係股東贊成通過，按計劃下註銷價付款的支票將於5月7日或之前寄發予股東。

完成私有化後，I.T仍將由沈嘉偉擔任控股股東，但持股由上市時的63.61%降至50.51%，因公司引入私募基金CVC為股東協助重組，持股49.49%。而其潮牌王國會一分為二，變成兩間獨立企業，即I.T與A Bathing Ape（BAPE），沈嘉偉將繼續擁有及管理 I.T 業務，管理自家品牌及代理品牌，而最值錢的「猿人」BAPE業務則會與CVC瓜分。

沈嘉偉表示，私有化是該公司發展的重要里程碑，「亦標誌公司業務邁進長期轉型的新一頁」，他指，衷心感謝股東在過去16年對 I.T 的支持，令該公司得以於世界各地擴展業務。

CVC：創辦人締造世界注目的街頭品牌

CVC總監蔣衍表示，很高興與I.T及BAPE團隊合作，讚揚沈嘉偉及I.T管理團隊「締造了一個令世界注目並深受消費者喜愛的街頭服飾品牌」，期待與其合作，延續品牌成功的行業地位。

在私有化股東會上，I.T企業融資總監方衞斌曾指，近年消費模式出現結構性轉移，「我哋線下為主要生意，冇可能一時三刻轉型，同全線上對手競爭」，故要私有化來專心改革業務，又指要有打持久戰準備。

是次私有化作價每股3元，較公佈前溢價54.6%，總資金逾13億元，全數由CVC支付來換取入股。根據重組協議，雙方定立回報計劃，CVC擁有B類優先股，有權額外收取最多8億元股息，而沈嘉偉雖然亦擁有A類優先股，有權額外收取最多4億元股息，但需將有關權利轉讓予CVC來換回分拆後的I.T全數控制權。

沈嘉偉賣水貨起家

I.T由沈嘉偉及其胞弟沈健偉於1988年共同創辦，最初名為GREEN PEACE，主要賣海外品牌水貨，1996年店名被環團綠色和平（Greenpeace）控告侵犯其名稱的權利，訴訟達成和解後，便將公司改名I.T，於2005年上市，上市價1.95元。

九十年初I.T建立自家品牌，包括b+ab、izzue、:CHOCOOLATE、。double-park等，2003年與French Connection成立合夥公司，代理其旗下的FCUK、Fred Perry，XLARGE等。2011年I.T以2.3億日圓（約2,170萬港元），收購日本潮牌公司Nowhere九成股權，取得A Bathing Ape、Bape、Baby Milo等品牌，亦成I.T業績增長動力，當年股價高見8.12元，市值近百億元。

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