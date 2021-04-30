外媒報道，美國財富雜誌《福布斯》有意透過特殊目的收購公司（SPAC）上市，目前正在洽商中。

《路透》報道，《福布斯》還在接受價值高達7億美元的提案，其中包括科技投資者Michael Moe領導的財團和投資機構Borderless Services。若《福布斯》接受提案，會以私人公司狀態營運。

市場一直對《福布斯》感到興趣，該公司業績已連續3年創紀錄，預料2021年也將是強勁的一年。

《福布斯》2014年時出售95%股權予香港本匯鯨媒體投資。《福布斯》、Michael Moe及Borderless Services均拒絕《路透》的查詢置評。

西方百年老牌的《福布斯》被華資入主後變得親中，2018公佈該年全球最有權力人物排名榜，中國國家主席習近平首次爬頭超過之前連續4年位居榜首的俄羅斯總統普京，首登榜首；是繼2010年胡錦濤之後，第二位中共領導人登頂。

資料顯示，本匯鯨總部在香港，牽頭是曾任保良局總理、仁愛堂董事局主席、有股神稱號的任德章成立的本彙資產管理亞洲有限公司，該公司業務涉電訊、金融、科技等領域，跨中港兩地。另一位投資人謝偉琦是台灣華碩數據創辦人之一。

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