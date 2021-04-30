《路透》引述消息人士指出，阿里（9988）高層今年凍薪，而低層員工則大幅加薪，希望在監管打擊下可挽留大部份員工。

阿里回覆路透時表示，公司擁有一個強大和具競爭力的薪酬機制，反映培養新一代人才為公司的首要事項。

中信里昂遏人才流失

另外，《彭博》引述消息人士指，中信里昂將向初級銀行家加薪，月薪平均升幅為30%，希望遏制員工流失的問題。

據報，中信里昂將投資銀行經理（Associates）的底薪，根據經驗上調至每月7.5萬元至9.5萬元不等，而第一年新入行的分析師（Analysts）亦有至少40%升幅，月薪達到4萬至6萬元。

中信里昂早前傳出4月初發放獎金後，至少有5個部門負責人辭職，包括債務和股票資本市場業務的負責人Geoffrey Zhao和Li Hang，股票衍生品銷售負責人Xia Hui，負責房地產和消費者投資銀行業務的Sal Wang和Will Shen，以及債務和股票資本市場部門的董事Karen He。

過去兩年，該公司已有大量高層離職，原因是母企中信證券（6030）自2019年起加強監督，如削減固定收益業務在內的資產負債表規模，已導致一半以上專注香港債券銷售的固定收益團隊員工流失。

中信證券升0.1%，最新報18.7元。

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