全球食品和糧食價格處於多年高位，除了受疫情影響，拉尼娜現象亦是重要因素。根據美國乾旱監測機構數據，截至4月27日，美國超過48%地區出現一定程度的乾旱，超過68%地區異常乾燥，尤為嚴重地區為美國西部，並有蔓延至愛荷華州、伊利諾州、密歇根州等地區的迹象。

《彭博》引述農業氣象學家Don Keeney意見，指乾旱已影響冬天小麥產量，隨着夏季臨近，問題將蔓延到中西部西區的粟米和大豆種植區。由於今年美國平均降水量只有正常水平的40%至45%，中西部地區更比想象中更乾燥，密西西比河三角洲種植區亦現同樣情況，要期望今年夏季的大西洋颶風和熱帶風暴才有望緩和。

除了美國，巴西很多農業地區降雨量只及正常60%，國內粟米價格在12個月內已經升了1倍以上，每年兩茬的粟米，第一茬已毀於惡劣天氣，而佔總產量76%的第二茬目前也岌岌可危，氣象預測已指5月份主要農業產區幾乎沒有降雨，芝加哥MD Commodities已將第二茬粟米產量預測下調7.2%。

歐洲同樣面對旱情，由意大利至愛爾蘭等地區，降雨量只及常年80%，歐盟委員會已發報告指，歐洲3月下旬至4月上旬遭遇寒流，嚴重影響葡萄園和果園，油菜籽和硬質小麥也受損，農產品貿易公司ADM CEO Juan Luciano說，氣候問題已限制了全球的小麥供應。另外，澳洲、印尼亦受到拉尼娜現象影響，赤道附近太平洋海水變冷引發風暴，某些地方降雨大減，但熱帶地區卻出現洪水氾濫。報道指，氣候問題正在擾亂大宗商品市場，產量下降加上中國需求反彈，令全球糧食價格飊升，正在加重各國政府通脹擔憂。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略