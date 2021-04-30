中國國家統計局公佈4月份中國製造業採購經理指數（PMI）降0.8個百分點至51.1%，較市場預期差，但仍高於枯榮線，表示製造業繼續擴張。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.7%和50.3%，低於上月1.0和1.3個百分點，小型企業PMI為50.8%，高於上月0.4個百分點。從分類指數看，5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於枯榮線，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於枯榮線。生產指數為52.2% ，較上月回落1.7個百分點；新訂單指數為52.0%，回落1.6個百分點，原材料庫存指數為48.3%，微降0.1個百分點；從業人員指數為49.6%，降0.5個百分點；供應商配送時間指數為48.7% ，降1.3個百分點。

中國非製造業採購經理指數則回落1.4個百分點至54.9%。

以行業計，建築業商務活動指數報57.4% ，較上月低4.9個百分點。服務業商務活動指數為54.4%，降0.8個百分點。鐵路運輸、航空運輸、住宿、電訊廣播電視衛星傳輸服務等行業商務活動指數位於60.0%以上高增長區域；保險業、其他金融業商務活動指數位於枯榮線以下。

新訂單指數為51.5%，回落4.4個百分點；建築業新訂單指數為52.4%，回落6.6個百分點；服務業新訂單指數為51.3%，回落4.1個百分點。

投入品價格指數為54.9%，回落1.3個百分點；建築業投入品價格指數為64.7%，升1.1個百分點；服務業投入品價格指數為53.1%，回落1.7個百分點。

銷售價格指數為51.2% ，較上月回落1.0個百分點；建築業銷售價格指數為56.7% ，升1.7個百分點；服務業銷售價格指數為50.2%，回落1.5個百分點。從業人員指數為48.7%，較上月下降1個百分點；建築業從業人員指數為51.0%，回落4.0個百分點；服務業從業人員指數為48.3%，降0.5個百分點。

業務活動預期指數為63.0%，回落0.7個百分點；建築業業務活動預期指數為64.8%，回落3.3個百分點；服務業業務活動預期指數為62.7%，回落0.2個百分點。

國家統計局指4月份，綜合PMI產出指數為53.8% ，比上月回落1.5個百分點。

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