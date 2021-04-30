去年受疫情籠罩，不少打工仔面臨裁員減薪。不過，據多間公司年報顯示，去年有6名管理層年薪達逾1億元，遍佈科網、地產及財金界，部分人獲逆市加薪，其中以騰訊（700）總裁劉熾平稱冠，去年酬金高達4.28億人民幣，折合約5.1億港元，按年加幅兩成，大幅拋離其他對手。

有打工皇帝之稱的長和（001）聯席董事總經理霍建寧，去年酌情花紅縮水近三成，使其年薪由2019年的2.28億元，減至去年的1.66億元，減幅高達27%，重回10年水平，亦是近4年首次減花紅，他隨即「自製花紅」，近日以9億元沽出赤柱洋房。與此同時，長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭則獲加花紅，使年薪增加42%至1.1億元，首次擠身億元俱樂部。

恒大（3333）去年多次傳出資金緊張消息，不過，總裁夏海鈞經歷連續兩年減薪後，去年獲加薪32%至2.04億人民幣，折合約2.5億港元，自2008年加入恒大以來年薪暴增四十倍。其中去年基本薪金為1.65億元人幣，購股權計劃大增至3,933萬元人幣，年薪超越霍建寧。

另一名內房打工皇帝是碧桂園（2007）總裁莫斌，去年曾傳出他即將離職的消息，他回應時稱「職業生涯一定是在碧桂園結束」，如此表現令他去年獲加薪近一倍，年薪達1.33億元人民幣，折合約1.6億港元，其他福利及股份支付獎勵佔約1.1億人幣。

而已正式退任港交所（388）行政總裁的李小加，離職前獲大幅增加表現花紅，使其年薪由2019年的5,110.5萬元，急增逾一倍至1.2億元，包括薪金931.5萬元、其他福利537萬元及表現花紅8,070萬元等。

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