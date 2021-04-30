海航系旗下A股海航控股（滬：600221）最新年報顯示，去年虧損高達640億元人民幣（下同），是A股企業有史以來最大的年度虧損，同時亦超過了此前預告虧損600億元。

海航控股淨資產亦轉為負值，截至2020年底為負283.7億元，觸發了「上市公司股票被實施退市風險警示」，如果連續2年都是負資產，會暫停上市1年；3年負資產則會被要求退市。

此前A股巨蝕公司包括從事氯化鉀生產、銷售及鹽湖資源綜合開發的青海鹽湖工業（深：000792），2019年全年蝕458.6億元；以及從事中藥的康美（滬：600518），2020年蝕277.3億元。3間公司都有「ST」標記，即出現財務異常狀況的股份。

海航控股去年營業額為294億元，按年跌近6成，主要是由於疫情對航空業產生巨大衝擊，令運輸收入按年跌6成至265億元；今年首季收入則為77.33億元，按年回升12%，但再蝕多近26億元，按年收窄。

財報亦披露，海航旗下航空公司去年度均呈虧損狀態，其中中國新華航空淨虧損29.65億元，長安航空淨虧損17.98億元，山西航空淨虧損9.52億元，祥鵬航空淨虧損33.11億元，烏魯木齊航空淨虧損8.44億元，福州航空淨虧損14.15億元，北部灣航空淨虧損19.11億元。

另外，核數師普華永道就在存在減值迹像的資產進行清查，最終有關減值及公允價值變動損失達330.5億元。

官媒：平均日蝕1.75億

官媒《證券時報網》形容，海航控股一年蝕640億元，意味每天蝕1.75億，超過A股半數公司全年利潤，「如果全是現金的話，按現行百元大鈔呎寸，大約每6.5張長度為一米，640億百元鈔票首尾相接，可繞地球赤道2.5圈」。

報道又拉上近期因「陰陽合約」被查的藝人鄭爽，指1.6億元巨額片酬被坊間戲稱為「1爽」，海航控股的640億元，即高達「400爽」。

海航集團及子公司正進行破產重組，海南省高院已於2月10日裁定債權人對公司的重整申請，公司存在因重整失敗被宣告破產的風險。海航控股最新在公告中提到，公司將積極引入戰略投資者，緩解公司資金壓力。

另外，吉祥航空亦發表公告，打算與上海均瑤航空投資公司、第三方戰略協同投資人共同設立合伙企業「上海吉道航航空科技合伙企業」，以投資航空實體企業，內媒估計這家「航空實體企業」正是海航。當中，上海均瑤航空投資擬出資3,000萬元，佔比6成；而吉祥航空擬出資2000萬元，佔比4成。

但其後，吉祥航空發公告指，上海吉道航航空科技合伙企業投資額不超過300億元。

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