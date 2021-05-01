來英國前，我曾想過，既然香港變得面目全非，許多原有優點和特色，也在逐步消失，那麼假以時日，對真香港人而言，made in uk的產品，也許會來得更親切。

基於這原因，我一度認為，到埗後或可搞些簡單代購生意。殊不知，過了好一陣子，發現最多朋友有興趣和需要代購的，還是網購暫未能取代的「磚頭」，亦即是英國房地產。

再加上，我最近跟一位全球有物流電商生意的朋友聊起，進一步確證，我原先的想法實在行不通。

首先，現今英國很多大型百貨公司，例如Harrods，只要課金夠多，都願意直接付運海外，此外即使一些港人喜歡的英國名牌，例如SuperDry、Gymshark之類，即使不直接送香港，也可以低廉的價錢，幫襯網購轉運服務，送到指定英國貨倉再轉送香港地址。

屋企做物流生意的Sheldon，七年前自立門戶，同拍檔一齊創辦了跨境電商buyandship，於亞歐美澳洲運營進出口存倉，主要為亞太地區客戶提供網購轉運服務；佢另一家有份創辦的公司派寶箱智能櫃，幾年間已有全球化網絡，第一個進駐的地鐵站不是香港，而是巴西里約熱內盧。

以我所知，網購生意若非什麼奢侈品，最高成本的往往不是入貨，而是物流運輸的開支，可以是毛利的兩三成或更多。換言之，無論智能櫃抑或國際網購轉運，Sheldon生意圍繞住減省交易成本之上。先不說疫情的催谷，以上兩間公司，放眼未來是只會水漲船高。難怪近幾年，先後獲得不少大額融資。

開業至今，buyandship在東南亞累積逾百萬會員，有足夠斤量基於營運數據，準確判斷消費趨勢及用戶口味。情況就跟Deliveroo、UberEats類似，當生意做大以後，就可以倒過頭來，基於客群和數據，設立中央廚房，吸引和支持更多品牌加盟。Sheldon最近幫本地網購平台友和YOHO衝出香港，測試馬菲星等市場水溫，據知首月已有不錯的成績。

同佢傾完，我發現時代唔同晒，代購空間變得好窄，網購遊戲又唔係我地啱玩，若果真係想做，都係專心幫人買屋租樓算了。

尹思哲

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