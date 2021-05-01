Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，曼徹斯特二手物業市場銷情十分熱烈，市場上競爭大，有部分買家即使提高出價仍未能買得心頭好。部份港人投資者轉買大曼徹斯特周邊地區的物業，如保頓、聖海倫斯等，而利物浦和利茲等西北城市的交易量亦有上升。

近日有港人買家用18.5萬英鎊（約200萬港元）購入位於英國西北部紐卡素安德萊姆（Newcastle under Lyme）的物業，該物業為三房排屋，間隔方正，十分實用。樓高兩層，下層是廚房和客廳，花園整齊明亮，上層是睡房，兩層都有洗手間。房屋保養得宜，買家連傢俱購買，只需少許裝修便能入住。買家為自住用戶，由於市場激烈，該客人曾看過很多物業及出價也未能買到心儀物業，現在買入此物業後已全家移居到當地。

紐卡素安德萊姆位於曼徹斯特和伯明翰的中間，雖然不是港人很熟悉的城市，但是傳統的工業重鎮之一。從物業駕車約4分鐘可抵市中心和大型購物中心，駕車約3分鐘可抵Keele University。步行約2分鐘可抵便利商店及多間餐廳，步行約8分鐘可達超級市場，生活環境舒適。

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