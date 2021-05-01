自動駕駛勢成未來市場大餅，已吸引蘋果、Tesla、Waymo、福特、百度等巨企加入戰團，但這場泥漿戰中，並非每間公司也能捱過持續燒錢。美國電召車平台Lyft（美︰LYFT）周一（26日）宣佈，出售自動駕駛業務予日本豐田旗下Woven Planet，約300名員工將過檔新團隊，交易代價最高5.5億美元。

Lyft自動駕駛部門「Level 5」於2017年7月成立，該企聯合創辦人John Zimmer曾揚言，目標在2021年，Lyft大多數訂單將由自駕車接待；至2025年，聯網自駕車成本將低過買車，故私家車會成為過去。昔日的雄心壯志，如今卻遭現實粉碎，歸咎於一個致命原因。

科技媒體The Information去年研究指出，投資自動駕駛的公司累計斥資約160億美元，此數字尚未計及併購費等。「Level 5」曾經公開號稱史上最大的公共數據庫，推動自駕研究進程，又與Aptiv及現代投資合資的自駕技術公司Motional合作，在拉斯維加斯提供自駕搭乘服務，但成果遠遠追不上燒錢速度。今次「Level 5」賣盤，料為Lyft每年節省1億美元的營運成本，亦因削減研發支出，Zimmer預期最快今年第3季實現盈利。

疫情更是讓自駕業務走到終點的加速師，疫下共享車載客量暴跌，Lyft亦要大刀闊斧地削減成本，包括裁員千人、員工減薪休假，以及暫停經營部份地區的業務，將持續耗損成本的業務分拆轉讓。Lyft去年收入24億美元，按年跌35%，但淨虧蝕18億美元，較2019年同期26億美元虧蝕減少近31%，有賴節約成本多達3.6億美元。

事實上，Lyft比起勁敵Uber，已苦撐多5個月。Uber自2015年起開展自動駕駛研究，短短5年已燒掉25億美元，最終去年底放棄自行開發技術，將旗下自駕研發部門Advanced Technology Group（ATG）出售予初創Aurora Innovation。

主打用戶體驗 口碑遠勝Uber

講起Lyft，不少人總會提及行業龍頭Uber，但疫後兩者業務分歧更大。Lyft由Logan Green及Zimmer共同創辦，前者出生於洛杉磯，交通擠塞讓他思考如何能更好利用駕駛資源，在津巴布韋看到共享小巴後，決心創業做共享汽車；後者出生於紐約，大學修讀一門課Green Cities時，開始構思城市空間再造的概念，畢業後在Facebook發現Green的共享網站「Zimride」，二人接觸後一拍即合，並於2012年成立Lyft。

Lyft先後獲Alphabet旗下投資基金CapitalG、富達基金、AllianceBernstein等注資，並於2019年3月底在納斯達克上市，現時市值200億美元，遠低於Uber市值1,090億美元，最大差異在商業模式不同。

Lyft主打用戶體驗，曾要求司機在車輛上貼上可愛的粉紅色鬍子裝飾，車上提供唱K設備、零食、充電器等，又希望客戶坐在前排，就像乘坐朋友車一樣，故Lyft一直擁有更好口碑。可是，Lyft缺乏競爭的野心，目前主要服務美國、加拿大兩個市場，而Uber已偏佈全球72個國家；即使Uber早年捲入職場性騷擾、Waymo起訴盜取自駕機密官司，甚至網民發起#DeleteUber等行動，Lyft始終沒有積極搶佔市場。

欠缺多元化戰略 依賴北美市場復蘇

Uber善於化危為機，又瞄準疫情商機採取多元化戰略，包括拓展寵物用品外送、推出預約疫苗接種服務、擬合法送外賣大麻等，Uber Eats去年收入更激增152％。Lyft集中網約車業務，雖然去年4月開始允許司機提供送貨服務，但未有趁機開拓新版圖，而且高度集中北美市場，當地經濟復蘇步伐仍慢。2020年第4季，Uber每月活躍用戶9,300萬名，按年跌16%；Lyft每月活躍用戶為1,250萬名，急挫45%。

另一個暗湧是，美國勞工部部長Marty Walsh周四（29日）表示，零工經濟的勞工也應被視為公司員工，拖累Lyft即日股價急插1成。目前Lyft能避過為旗下司機提供就業相關的高額福利，如失業保險，若當局一刀切處理，勢重創共享經濟圈。

過去一年，Lyft營運重心落在降低成本，隨着疫情受控，該企早前下調今年首季核心虧損至1.35億美元。季績將於下周二（4日）公佈，市場唯有拭目以待。

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