【本報訊】全球市值第三大的亞馬遜，首季純利按年跳升2.2倍至81億（美元．下同），折合約629億港元。彭博分析文章形容，這是亞馬遜「夢幻般的季度」，證實了消費者因為疫情而改變了消費習慣。亞馬遜昨晚早段曾升2.2%，報3,553元，股價創新高，市值逼近1.8萬億元。

受惠AWS銷售改善

亞馬遜周四公佈截至3月底止季績，期內收入1,085.2億元，較去年增長約44%，並連續兩個季度收入逾1,000億元。亞馬遜盈利大躍進，雲計算業務AWS銷售改善是主因之一，亞馬遜創辦人貝索斯在新聞稿表示，「短短15年間，AWS已成為一個年銷售額達540億元的業務部門，能與世上最大的科技公司競爭，而增長仍在加速。」

路透社報道指出，即使是亞馬遜的實體連鎖店亦不斷發展，推動收入增長，包括於2017年收購的全食超市（Whole Foods Market），以及上月在倫敦伊靈區開業的首家海外無收銀員便利店。此外，亞馬遜正擴展醫療保健領域，為僱主提供線上就醫服務。另有分析預計亞馬遜增長持續，因為其業務全面發展，包括電子商務、雲計算及廣告都在增長，相信會持續到下季。

亞馬遜亦表示，今年Prime Day將於6月舉行，有助公司春季業績改善。以往亞馬遜的Prime Day多於7月舉行，但去年因疫情延至10月。亞馬遜展望，第二季收入介乎1,100億至1,160億元，業績指引反映集團預計增長持續。

今次亞馬遜業績有一段小插曲，華人導演趙婷執導的《浪跡天地》剛在本周奪得奧斯卡獎項，戲中講及亞馬遜勞工的問題。巧合地，亞馬遜在公佈業績前，宣佈將動用逾10億元替50多萬名美國員工加薪，又在是次業績中着墨它為社會作出的措施和貢獻。