某日，正當我欣賞Tvb曾志偉和王祖藍的綜藝節目時，手機微信程式無故響起，劈頭就是第一句：「你好，我是大湾区分子金融证券行高级行政总裁家宝，请问你有没有投资股票？最近我有必胜的内幕贴士，希望可以跟你分享。」

我按了進去，好奇心驅使下也看了她的相片，原來是一個胸脯很大的美女，眼大大，衣着性感。我對她很有好感。

「間中都有玩，但是必勝內幕好像信不過。何況我屋企本身有錢，用不着承擔這些投機風險」

這位來自微信的大灣區分子金融證券行高級行政總裁打蛇隨棍上跟我說：「你这样的想法就不对，我看你一表人才，他日必成大器，现在只欠一个机会。香港大湾区商机无限，你必须要在股票市场累积多点资本，才能够证明自己。就是因为你屋企家境不差，过分依赖父母，太富贵物质条件，阻碍了你的成长。靠自己赢股票，才是脚踏实地，吐气扬眉」

我心動了，胸肌震動了兩下。不知道這位來自微信的高級行政總裁，心動的時候，胸肌也會否跟着震動兩下？

自少接受愛國教育的我，一直希望一展抱負，勇闖大灣區。我的家境不算窮，生活條件還好，出入都有私家車司機接送，爸爸媽媽長期在大灣區工作，大灣區太大，我人生路不熟，如果要貢獻國家，貢獻大灣區，的而且確必須在股票市場累積更多資本，用實力證明自己。

這位來自微信的高級行政總裁，妙語連珠，我和她天上地下，東南西北都談，也會跟她講我的生活，她就好像我的女朋友，對我無微不至。後來，她給我一隻股票Number貼士，編號9876 ，叫我一定要全副身家擺落去。不過，家寶叫我一定要低調，隱藏自己，不要隨便把Number講出去，因為現在風聲很緊，一定要保守秘密。萬一太多人知道謝謝Number，股價就不靈驗了。我猶豫了很久，幾經掙扎，想起媽媽曾經告訴我獨食難肥，把這個號貼士跟我的最好朋友允行分享。

「這是騙局，你千萬不要相信，我知道你很想去大灣區發展，一展抱負，但欲速則不達，財不入急門。請你相信我，不要中騙子的圈套。如果你再執迷不悟，我只能夠把你這個所謂的秘密貼士公諸於世，找證監會求助」允行説。

「我和你一世人兩兄弟，有你有我，今日我把最珍貴的秘密告訴給你，對你沒有任何隱藏，沒有想到你居然想出賣我。」我很憤怒，沒有想到我的好朋友居然不相信我，甚至想篤灰爆我出來。

允行拒絕了我之後，我萬念俱灰，只好找大灣區高級行政總裁家寶訴苦。家寶用心地安慰我，也怕我走失機會，不停問我入了貨沒有。現在我的好兄弟離我而去，這個世界我能夠相信的，就只用眼前這位微信女。結果，我聽她的，買了1,000,000。

三天之後，9876單日跌了九成。我自己一個人在IFC遊蕩，走上了IFC的天台，然後我的手機響起。是允行的電話

「我看了新聞，知道你買的股票跌了九成。你先冷靜，不要胡亂做傻事，當初我語氣太重，是我的不對，現在最緊要大家冷靜下來，勇敢面對。我們一世人兩兄弟，有你有我，沒有什麼事情是解決不來的。」

遭逢大起大跌，當初的微信女已消失不見，現在只剩下允行這個好兄弟陪伴左右。經一事，蔡一智，以前我就是家境不錯，過分自我膨脹，才令到自己人財兩失，還差點失去了一位好知己。有錢不一定能夠令人成長，反而痛苦嘅經歷，就可以。

利申：會考高考中文A，包括作文

參考：2021 中文科 寫作卷試題

1. 以下是你在社交網站的帖文：

經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人。

試撰文一篇，記述事件經過，並抒發你的體會。

2. 在生活中，人們有時會隱藏自己的秘密、情感、想法等等。試以「隱藏」為題，就個人思考或體會，寫作文章一篇。

3. 有人認為：「富足的物質條件有利孩子成長。」你同意嗎？試撰文一篇，論述你的看法。

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