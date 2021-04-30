「俾獎金 (嘩) 送百萬當係碎銀 Super」，等一等，這句口號曝露了個人年齡！你可能說仲「獎門人」？不如唱「193 193 cm 身高body fit到正 」。水就抽完，想知道完整歌詞和歌名自行上網Google。今期的主角呼之欲出，當然不是「193」，其實是曾志偉。「經濟學玄理」不是分析財經名人的八字嗎？曾志偉是財經人？的而且確，曾志偉是藝人，但現時增加多一個身份，就是TVB高層管理人員。作為上市公司的高層，絕對符合「經濟學玄理」的主題。廢話少說，不如直入主題，曾志偉為何不能當高層？原來他更適合做藝人「做獎門人」。

曾志偉生於1953年4月14日，屬乙木，八字為癸巳、丙辰、乙未，身弱格局，因為只有年干日干有水木，而且不是強力的，其他干支都是火土，他一生喜水木，忌火土，金也不需要，因為金克木，會克日主自身，令木的力量大減。水是印星，代表貴人、母親及長輩，曾志偉一生有貴人及長輩支持。另外，他一生以木為用，木代表自己、兄弟、朋友和平輩，一生容易得朋友、兄弟支持，亦容易廣結善緣。但以火土為忌，火代表下屬和晚輩，一生沒有下屬和晚輩支持，即是代表難以擁有大批下屬，亦難以假手於人。還有，他一生以土為忌，土代表財、父親及妻子，一生不能行財運，亦沒有父親和妻子支持，但緣份不會有影響。另外，今年辛丑年，曾志偉命中出現巳酉丑三合金局，官殺力量增加，加上大運行土金，所以，不難明白曾志偉今年正式重返TVB做高層，但事事非非較多，依靠下屬和晚輩拯救TVB根本不可能，因為他一生都是靠貴人和自己，自己拍戲「做獎門人」非常成功，加上他早年行運，所有事都能順順利利，但現時大運不再配合，做事困難重重。

回看曾志偉一生，相當符合命運走勢。曾志偉在聖芳濟書院畢業後，曾任職業足球運動員（星島預備組），後來他發現球員生涯時間太短，一次偶然的機會下，經洪金寶介紹進入娛樂圈。1972年，19歲的他在邵氏電影《十四女英豪》中出演番將，正式開始其演藝生涯。1974年，被劉家良賞識，因而遠赴台灣，加入張徹的「長弓電影公司」當龍虎武師。1976年回港發展，並跟隨洪金寶和成龍先後在「邵氏」、「嘉禾」、「羅維影業」等電影公司中工作。由以上可見，曾志偉早年完全依靠貴人扶助，得到機會從而發揮個人能力。

曾志偉無論在節目主持、演員及導演方面有很大成就，是1980年代香港新藝城的創作主力之一，以喜劇形象參與《最佳拍檔》《最佳福星》系列電影演出，其後憑《雙城故事》獲得香港電影金像獎最佳男主角殊榮。1990年代加入無綫電視，成為「金牌司儀」，主持的《獎門人》系列遊戲節目在香港創下高收視。由此可見，曾志偉一生依靠貴人和靠自己，亦即是筆者經常說的「舒服貴人懶運」和「個人力量得財運」。

曾志偉從4歲起大運，他早年足足行了40年大運，從4歲起的乙卯、14歲的甲寅、24歲的癸丑、34歲的壬子。天干地支全是有用的水木大運，特別是從34歲開始，壬子強力水局，有強力的貴人扶持，難怪曾志偉早年歌影視以及主持工作方面取得成功。

但直到2006年開始，大運充滿土金，土為財星，金為官殺星，兩者都是克身之物，不利個人發展，所以「獎門人」節目收視及口碑大不如前，而且不再是無綫王牌節目及收視保證，亦逐漸「壽終正寢」。加上，如果財運是「衰運」，會容易捉不住，加上會因為錢財產生問題及麻煩。從2016年開始，行十年己酉偏財七殺大運，收入容易不穩定，亦因為偏財運關係，有機會賺更多錢。雖然做到無綫高層管理人員絕對有機會年袋數百萬收入，回看去年TVB年報，高層管理人員每年薪酬介乎200至900萬元，即是說，曾志偉最多年賺900萬元，但賺得多事事非非也多。但怎樣也好，最終「袋唔袋得穩」和「袋幾耐」相信有待觀察。

「矮仔多計」這句俗語準確度有多高？作為另類參考應該可以，究竟這個極可能年袋數百萬年薪的重量級高層管理人員有甚麼奇招，相信仍然要拭目以待。但靠自己？「仲獎門人」不了。貴人？可能是老闆吧，送你數百萬年薪，但有甚麼招數、成績和人工應該成正比。

白雪

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