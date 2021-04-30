英國1月開放BNO簽證後，已有逾3.5萬港人申請，正當香港掀起移民潮之際，現年27歲的Bernice卻選擇在倫敦打拼４年多後，差一步就可以取得英國永居身份，然而她卻在去年底決定回流香港，照顧年老的老父，笑言「歐洲﹑英國永遠都在，但爸爸只有一個，父女的時間幾多張visa都買唔到」。

在5年前Bernice以工作假期簽證（Working Holiday Visa）方式來到倫敦尋找工作，然而工作假期過後，當地生活及文化令她決心定居英國，為了贏取工作簽證（Tier 2 work visa），她在求職方面下苦工，包括在職場社交平台LinkedIn執靚個人簡歷，並定時更新資料，因不少英國獵頭公司在LinkedIn搜尋適合人選進行工作配對，她表示，執靚簡歷後自己曾經試過一日接獲有3、4個工作邀請，認為LinkedIn可增加工作機會。另外她亦大膽向獵頭公司表明，需要工作簽證及擔保的工作才會考慮面試。最終順利獲得當地房地產公司聘用及批出工作簽證。

英國職場香港人有競爭力

她指英國公司為員工申請工作簽證的成本高昂，單計簽證申請費用已逾10萬港元，她慶幸「香港人」的特質為她贏取簽證，她亦相信現正移英的港人，在英國職場有一定的競爭力。例如香港人懂得兩文三語，可以為英國公司開拓華人市場「華人市場好闊，不一定只是中國人，還有馬來西亞﹑台灣﹑新加坡等」。另外，她認為英國僱主注重工作能力及經驗多於學歷，而香港人做事有條理、高效率和隨機應變的的彈性都能提升競爭力，令她在英國職場如魚得水。

她也很自豪地指，4年來為英公司帶來逾3億港元的銷售額，亦曾在一日內賣出7間屋，但事前準備了數個月，期間努力不懈地打電話，尋找適當的買家。但她亦指出，香港人「很勤力」這一點值得留意，在英國不用加班是等於有效率地完成工作，僱主不需要員工坐在公司20小時，才是好員工。

英國人注重禮貌 職場內人人平等

到外國生活難免要面對文化衝突，Bernice指一開始最難習慣的是英國人的禮節，因為當地人習慣溝通時加上「Can you please」或者「Would you please」以示禮貌，與香港人直來直往的說話方式截然不同。「你可能覺得他們偽善，但他們只想保持大家相處之間的和諧。」由於當地人注重禮貌，用字也會比較含蓄，「你不要以為他們說『interesting』就覺得你很有趣，他只是不知道要回答甚麼，或者不想太苛刻。」

職場文化方面，她認為英國人喜歡按部就班，公事公辦，變相有時候欠缺彈性，辦事效率比香港慢。同事和上司之間關係較平等，可以如朋友般相處。上司更會鼓勵員工提出問題，但她提醒，提出問題時要提供解決方法，展示自己有心令公司進步。

在英國的事業如日中天之際，Bernice亦計劃在英國申請永居，卻全球疫情大爆發，當時一通電話打消了定居的念頭，「去年4月至5月左右，英國一日有5萬人染疫，500人死亡，我爸爸是一個大男人，從來不表達自己的情感，但那時我爸爸很害怕，他打給我時，哭了出來。」由於父親已年逾七旬，她不希望父親獨自在香港擔驚受怕，她決定回流香港照顧父親，「歐洲﹑英國永遠都在，我可以去第二次，但我爸爸只有一個。」

同時英國推出BNO簽證，加速打消了她定居英國的念頭，由於BNO港人越來越多，本身沒有BNO簽證的她，明白自己使用工作簽證的話，其香港人身份未必再有優勢，「現在移英的港人在當地的經驗未必足夠，但這些可以用時間彌補，而僱主請人還要考慮成本，聘請我的背後需要花更多人力物力和時間」。另一邊廂，香港將流失一批25至45歲的勞動力，她認為回流後利用語言能力和海外工作的經驗，在香港可以獲得工作機會，同時可以照顧家人，一舉兩得。

回到香港後，她透露暫時已有新工作機會，現時會「見步行步」，將來才考慮會否定居香港或去其他國家進修。

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