【本報訊】停牌逾三年的康宏環球（1019），經歷「台灣幫」與「深圳幫」多番股權鬥爭及官司後，終被聯交所勒令除牌，自5月4日（下周二）起在港股市場「下架」，令小股東解套夢碎。除牌後，將不會有正式機制協助股份買賣。康宏探討其他可協助股東重啟其現有股份投資流動性的方法，包括透過為非上市公司而設的電子交易平台進行買賣。

康宏環球主席李晉頤發信稱，聯交所維持除牌是不幸且理據不足的決定，無疑容許犯錯者向股東，特別是小股東落井下石。他又指，公司曾考慮是否司法覆核，但認為繼續長期停牌並非提升股東價值的最佳選擇；即使進行司法覆核，亦未能預見聯交所能於短期內容許公司復牌，故決定取消上市。

康宏建議股東透過股份過戶處或中介機構（即銀行或證券行）取回實物股票證書，並留下聯絡方法，以備提呈未來任何交易要約。現時揸旗的「台灣幫」董事局，正委聘一個為非上巿公司而設的電子交易平台，為有意出售其股份之股東及有意買入股份之潛在投資者提供對盤服務，希望將於未來兩星期完成入駐此平台。

專家料AGBA併購機會渺茫

康宏前路充滿未知數。離岸公司AGBA Acquisition Limited（AGBA）於去年11月25日，擬收購康宏所有平台業務及三成獨立理財顧問業務，惟須待AGBA信納盡職審查後，方可作實。康宏指，若該項交易落實，將向股東實物分派AGBA股份，公司亦可能進行場內回購。同時，康宏得悉AGBA有意考慮向康宏股東提出全面要約以購買全部股份。

AGBA為在美上市之特殊目的收購公司（SPAC），與康宏簽訂的條款，作價為4億美元。AGBA將以現金1億美元及總值3億美元的AGBA股份進行收購。惟該擬定交易須於滿足七大條件，包括康宏與郭曉群現行法律程序的解決方案、郭曉群沒有對公司及人員展開新的法律程序、康宏接受AGBA股份後需承諾在符合部份條件後立即按比例分派AGBA股份予股東等。

康宏自2017年停牌後，內部分裂成兩大幫派，除了「深圳幫」郭曉群就投票權多次鬧上法庭，數次召開股東特別大會（EGM）亦出現「文鬥」、「武鬥」場面，甚至有反黑組到場。康宏賬目亦受市場質疑，今年2月才一併公佈2017年度至2019年度業績，三年內共虧損近26億元，最新2020年財報則遲遲未出。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，康宏擁有的資產仍是一個謎，而已討論多月的AGBA併購仍未完成，加上美國已有機構提醒投資者要防範AGBA收購康宏所帶來的風險，故認為此交易成功機會非常渺茫，「賣得到嘅話一早賣咗喇，又出唔到條數，根本唔知點定價，SPAC公司都要睇盤數作價，同埋都要股東批准」。

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