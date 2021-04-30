【本報訊】本港樓市自農曆新年後銷情暢旺，金管局公佈今年首季負資產個案則由去年第四季的185宗減少63%，至今年首季的67宗，涉及的負資產金額亦按季減少逾64%至3.79億元。

金管局同日亦公佈，3月住宅按揭新申請貸款個案按月增加44.1%，至17,946宗；3月住宅貸款額較2月份增加39%，至530億元。

當中，涉及一手市場的貸款增加86.5%至97億元；涉及二手的貸款增加31.5%至362億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加31.7%至71億元。3月底未償還按揭貸款總額則按月增加0.6%，至1.61萬億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

王美鳳：年內有望「清零」

首季負資產宗數大幅下跌，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季樓價平均上升約2%至3%，促使負資產數字於低位繼續回落，並處於相當低水平。首季負資產數字僅67宗，由於首季樓價對比去年高位仍相差2%至3%，故小部份高成數按揭個案仍處負資產界線。

王美鳳指，隨着樓市持續向好及交投增加，相信負資產數字將進一步下跌，並於年內清零。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，3月份按揭宗數全線回升，相信是因首季「大陽春」出現，一、二手交投暢旺而有所帶動。發展商近月推盤成績不俗，部份新盤即使提價加推仍有價有市，二手亦因議價空間擴大而表現回暖。相信未來按揭貸款宗數將反覆向上。