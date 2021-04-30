中國聯通（香港）旗下CUniq推出5G服務，月費計劃提供3大類共30款選擇，覆蓋大灣區，最低只需每月168元。針對往返香港和內地的客戶，每月只需298元，即享100GB本地數據和6GB內地數據，而購買5G手機搭配CUniq的5G服務，可享高達10,680元話費回贈優惠。

CUniq提供5G SIM和出機計劃，最平的SIM月費計劃為每月168元獲10GB本地數據兼1GB內地數據，最貴的5G出機計劃為每月868元獲300GB本地數據兼20GB內地數據，即平均每GB花16.8元及2.89元。

中國聯通國際董事長兼總裁孟樹森表示，大灣區的商業活動正逐漸恢復，對優質的5G通訊服務需求亦日益俱增，相信憑藉CUniq全面的5G網絡覆蓋及精彩多元的5G服務計劃，能為本地客戶帶來最優質的5G體驗，加快香港實施智慧城市的目標。

2019年起通訊辦就5G頻譜進行拍賣，四間電訊商——數碼通（315）、和記電訊（215）、香港電訊 （6823）及中移動香港。香港電訊旗下csl.的月費計劃以網上價目計，提供2個5G服務計劃，分別為每月358元獲50GB數據兼Netflix基本計劃和每月398元獲80GB數據，即平均每GB花7.16元及4.975元，csl.沒有4.5G計劃。

中移動香港的5G服務計劃則有10個，數據量由10GB至300GB不等，最平為每月168元獲10GB數據，即和CUniq的「入門價」一樣，最貴為每月498元獲300GB數據，即平均每GB數據花16.8元及1.66元，比較中移動香港每月158元4.5G獲12GB的月費計劃，近乎相同價錢選擇每月168元獲10GB數據的計劃更化算。

至於3香港旗下5G和4.5G的SIM月費計劃，「入門價」為每月248元20GB數據，渣打信用卡客戶可多7GB數據，而200GB數據則每月收費688元，渣打信用卡客戶可多66GB數據，而中移動香港的200GB數據每月只需398元。

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