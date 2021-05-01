最新一期《經濟學人》封面故事，以台灣作為主角。標題明言台灣是「地球上最危險的地方」（The most dangerous place on Earth）。封面標示著台灣地圖，上面蓋著雷達指標，而左邊和右邊各自呈現中國解放軍和美國軍方艦隊的小光點。

文章指出美國長期對台灣的「模糊策略」不再有用，令台海很可能爆發衝突，提到雖然美國避免和中國開戰，但若中國侵台，而美方不出兵協防台灣，全世界盟友將失去對美國信賴，所謂的「美國治世」也將瓦解。

諷刺地，被稱為最危險地方的台灣，卻是今年全球最賺錢的股市。環顧年內主要地區指數，台灣加權指數以近兩成升幅領前，緊隨其後的新加坡只是13%升幅，歐美主要指數漲幅亦約一成（見表）。香港恒生指數升半成已算榜尾份子，最差就是中國股市，滬深300指數年內倒跌近2%。

台股表現標青，在多個領域包括航運、資源、金融等齊齊推升指數，但要數貢獻最大仍是科技半導體。近日上至市值最大的蘋果公司、自己做晶片製造的三星，下至歐美日各大車廠，都高喊「冇芯用」，未來數季產能會受影響，偏偏台灣是全球半導體及晶片產業的核心，台積電是全球最有價值兼代工技術最高的晶片廠，生產84%最先進晶片，一旦台積電停產，全球電子業也將隨之停擺。

誰掌控半導體，誰控制未來科技發展。這句說話並非無的放夭，晶片短缺問題或許多幾季可解決，但高技術的產業鏈卻非短期內能達成，憑著穩扎穩打的技術基礎和完整產業鏈，台灣佔全球半導體總產值兩成。台積電被台灣視為護國神山，但台灣由上游至下游，過去廿年打造出一條完整半導體產業鏈，除晶圓代工，台灣IC設計和封裝測試產業亦數一數二。聯發科僅次美國博通、高通，全球排第三；台灣IC封測穩居世界第一，台企日月光更是全球IC封測龍頭代表。

未來五年，仍然是半導體增長爆發期。5G、AI（人工智慧）等技術將改變未來世界樣貌，甚至台積電創辦人張忠謀也表示，物聯網（IoT）是下一個「big thing」，這些技術背後的引擎都得靠半導體技術去實現。美國總統拜登上月突然召開科技會議，召集全球大型科企領袖，談論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，支持「晶片美國製造計劃」（CHIPS for America Program）。拜登揚言，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

針對《經濟學人》報道，台灣總統蔡英文坦言雖然大陸對台灣的威脅確實存在，但台灣政府有能力來管控各種風險，為台灣建立安全屏障。說台灣能在武力上抗衡中共，無疑是自欺欺人，台灣最強「航空母艦」叫半導體號，表面最強，亦是最容易受傷。當「半導體艦隊」受襲，美國會當無事發生嗎。

用狄更斯《雙城記》開首十句結尾，希望各位能抱住最大的希望，亦做好最壞的打算。

「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是智慧的時代，也是愚蠢的時代；這是信仰的時期，也是懷疑的時期；這是光明的季節，也是黑暗的季節；這是希望之春，也是失望之冬。」

股榮

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