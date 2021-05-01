香港很多人移民海外，毋庸置疑，但奇怪在香港資金沒有顯著流走，反而呈水浸狀態，本地住宅成交顯著升溫，樓價即將邁向破頂。

買樓申請按揭是必然，金管局昨出爐3月數據，單月新申請貸款宗數升至近1.8萬宗，新批出貸款額高達530億元，破紀錄創單月新高，價量齊升。退一萬步就算你陰謀論金管局數據造假，問問你身邊的地產經紀朋友近日有沒有魚翅撈飯。

在同溫層——大家看到政府淪落，香港沒有希望；但跳出政治悲觀情緒，資產價格是中立數據，香港樓市的確很旺，背後原因可以由宏觀至到微觀解釋：

1. 資金沒有淨流出。雖然有外地媒體提及資金電匯至一些國家例如加拿大飇升，亦有機構估計有大量資金轉移到英國，但現實是香港存款由去年6月底（國安法7月初立法）至今年3月底止升近6,000億港元。

2. 香港填補資金流出缺口方程式簡單——IPO。只要明星中概股到香港上市，香港將會一直有水灌進來；移民人士將錢移走的負面影響，一隻快手（1024）已經抵銷，而根據金管局圖表，香港存款數字趨勢確因為明星IPO而有明顯擾動（見下圖）。若果再見存款下跌——字節跳動召喚，中共不會讓國安法下的香港經濟失色。

3. 企業沒有真正因為政治環境出逃，細心看新聞報道，很多時候外資只是搬Office為主；去年7月至今，撇開渤海銀行、東莞銀行這些中資機構，瑞士Banque Pictet & Cie SA、韓國NongHyup Bank都獲得本地銀行牌照，這些金融機構都帶來資金。

4. 有移民人士賣樓，有移民人士選擇不賣樓，甚至視港樓為生金蛋的雞出租，自己則在外國逍遙生活，將導致香港房地產房源歸邊。這些沒有數據，只是從投資移民顧問獲知。

5. 香港由2019年6月起開始動盪，社會事件稍為平息；又到Covid-19肆虐；疫情緩和國安法又出現，決定是否在香港買樓的人，忐忑將近2年，現時香港政局面臨死水，但資產價值前景更透明，近2年的Pent-up demand爆發出來。

6. 香港樓市基本面沒有變化，近年房屋供應短缺未有顯著改善，就算用槍指着發展商捐農地，以政府的行政效率，甚麼時候才有房屋？入境處向審計署咆哮事件後，政府部門間「唔好教我做嘢」文化將會更滲入骨子裏。

本總裁去年7月專欄曾提及香港樓市的絕望真相，不是樓價會跌，而是折騰多年仍然會繼續上升。政見有黃藍絲，但全港人都是樓絲。

程總裁

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