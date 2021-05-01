Startup 對於POC(Proof of concept)絕對不會陌生，產品推出前必先經過POC 去證明idea概的可行性，過程中所涉及的人力、物力、金錢投入都是本身公司承擔，不論是自有資金或者投資者金錢，都會十分珍惜，尤其在公司創業初頭。相信沒有任何人Startup 人會覺得有問題，但換個角度，當去到廣告或公關Pitching（比稿）時，怎麼認為應該是免費，要人家Free Pitching？

最近聽到一間種子輪就已經融資500萬美金，估值上億的Startup 強姦（Rape）創作人的小故事。其實說白了又是一個老土投行banker 創業故事，但一開始就搵到4,000萬港紙投資，的確是相當利害，近年少見。

友人K 的公關公司去年底收到朋友介紹，指有一間Startup想落地香港做公關，仲話公司啱啱Raise 咗幾千萬，用過國際公關公司發現落唔到地，所以唔係太啱，想搵本地公司試試。友人K抱住交個朋友都值得嘅心態，同Startup 負責同事傾過一輪，指出目前公司Pain points，頭幾次都傾得順利，仲話想做得有幾貼地，其後更Chur 住要PR plan。友人K 不虞有詐，爽交交出PR plan，誰知就一去無回頭，拖足一兩個月後，最後得知Startup 又找了一間國際公關公司。

事隔數月友人K 本身都已經忘記了，但當聽到廣告公司的版本，隨即勾起往事。廣告公司版本不同的是，前輩B面對聲稱有數百萬Media Budget 仍然可企硬向Free pitching說不，沒有Pitch fee就索性不接。最有趣莫過於一間剛Raise 到幾千萬的公司說，「我地Startup 冇錢比Pitch fee，我地要好小心用每一舊錢，如果要比Pitch fee，會Justify 唔到return。」

當然仍有其他公司為求在淡市中謀生供了Free pitch，但最令人生氣的是，該Startup強姦了廣告人的Idea 後，最後竟為慳皮索性自己請人做…

兩個小故事都反映出，免費的沒有人會在意及欣賞，友人K粗俗講就是「免費雞冇人會珍惜，唔收錢只會養出一班西客。」

黎兆沖

做過傳媒、撈過金融，如今投身startup 講人話

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