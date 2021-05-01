個別新盤錄大額成交，內房保利置業屯門青山灣洋房項目瑧譽自上月起連錄交投，今日以招標形式售出16號洋房。16號洋房屬五房五套設計，實用面積4,218呎，以1.227億元成交，呎價29,100元，並包括兩個車位。頂目至今共招標售出8套洋房，套現逾9.8億。

Monaco單日沽4伙

另外，會德豐地產啟德Monaco單日沽4伙，包括Grande Monaco售出3伙，實用面積由499至961方呎，呎價由24,821至25,872元，涉資逾6,192萬元，當中2伙四房單位分別以2,486.3萬及2,468萬售出，呎價為25,872元及25,681元。而Monaco亦售出1伙三房單位，屬2B座28樓A單位，實用面積727方呎，售價1,870.6萬元，呎價25,730元。

佳明集團青衣明翹匯錄得三房套高層單位成交。單位為1A座32樓C室，實用面積577方呎，成交價價1,001.2萬元，平均呎價17,352元。

元朗瑧頤977.2萬沽三房戶

新世界（017）元朗瑧頤已屆現樓並連錄成交，今天再錄一宗三房戶成交，3天連沽4伙三房戶。沽出的單位為15樓A1室，實用面積577方呎，單位向南並享山景，成交價為977.2萬元，呎價16,936元，單位享車位認購權。

項目開售至今共沽出308伙，共套現逾17億元，全盤售出逾98%。項目所有開放式、一房及兩房單位均已售罄，尚餘最後5伙三房單位現樓發售。

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