五窮月兩招自保！大市困二萬九隨時爆邊之際又迎五窮月，由於歷年五窮應驗率高，投資者要安身過渡本月，或可抓住已近尾聲的季績潮，留意潛力績優股；另外市場爆巨額抽水潮的同時，亦有企業密密回購，可以此入手找出股價見靠山的避風股份。

按歷年數據，「五窮六絕七翻身」傳統智慧中的「五窮」應驗率較「六絕」高得多，恒生指數在過去10年的五月，有8年均報跌，累計20年的應驗率亦高達七成；相反「六絕」過去10年只有一半機會成真，累計20年應驗率更只有四成，即上升機率反而更高；至於「七翻身」的10年及20年應驗率均高達七成。

論潛力績優股，首先要提上月中發盈喜的瑞聲科技（2018），集團預告受惠需求復常，首季純利介乎5.1億至在5.5億元人民幣，按年大增9.6倍至10.4倍，大和早前就發報告指，瑞聲或已渡過最困難時刻並走向復甦，目標價看51元。瑞聲股價近月持續在37元至48元區間上落，未見反映復甦預期，可留意能否借季績確認業務見底並助股價翻身。至於同於本月放榜的手機股小米集團（1810）雖然首季業績亦值得期待，但在印度疫情幾近全面失控下手機出貨量有隱憂，暫宜觀望。

另一個尋找績優股的指標為同業表現。受惠晶片需求求過於供，ASM大平洋（522）首季多賺逾21倍，本月華虹半導體（1347）及中芯國際（981）亦會接力派成績表，當中前者在去年第四季復甦明顯，單季純利達4,360萬美元，只要上季維持相關盈利力，已多賺逾倍；至於本月13日公布季績的中芯則有低基數效應，去年首季只賺約6,416萬美元，惟下半年兩季純利均明顯反彈至近2.6億美元，今年首季可維持的話則多賺逾3倍，近月多間大行如中金、摩根士丹利及瑞信等紛紛上調中芯目標價，當中大摩更將評級升至「增持」，惟普遍大行仍關注美國制裁的影響。

同樣有機會受惠低基數效應的企業，還可留意同程藝龍（780）及新秀麗（1910）。同程藝龍近月股價強勢並闖上市新高，大行隨時需要重新評估目標價，季績或成為契機，集團去年首季蝕5,563萬元人民幣，惟及後三季均已復錄盈利，當中第三季更錄近2.5億元人民幣純利，業務恢復明顯，上季極大機會可扭虧。至於將在本月13日放榜的新秀麗，去年首季勁蝕約7.9億美元，惟及後3季蝕額大幅收窄至介乎1.1億至約1.9億美元，可期待上季虧損持續收窄，野村及大摩在新秀麗交出全年業績後均上調目標價並籲買或增持，目標價分別看21.6元及19.7元，野村指集團成本控制見成效，並相信今年有機會扭虧。

另外在全年業績塵埃落定後，企業回購手影再出動，當中部分回購股股價因而見支持，如合生創展（754）、四環醫藥（460）及昊海生物科技（6826）等，尤其已連升4個月的合生創展，在相隔4年後，去年7月起再出手，累計擲出近7.7億元掃貨，並且仍未停手，股價亦同一時間毫無阻力地向上衝，大幅跑贏同業，反映回購的助燃力強。至於昊海生物科技則在相隔半年後，上周再出手回購，本月暫出手2,375萬元，股價近月逆流上游，再挑戰去年8月的高位。

記者：投資組

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