樓市銷情熾熱，5月即將展開新盤混戰，首日已經有3個新盤同日發售，打響頭炮的為路勁旗下黃竹坑1期新盤晉環。晉環首日公開發售240伙，另外有10伙招標。項目早上9時率先開售大手客戶，即A1組最少揀選3伙的組別。市場消息指，百老匯家族以總值逾一億元，買入晉環4伙3房單位。

雖然A1組別最少需要揀選3個單位，涉及資金可能最少逾半億元，然而記者早上9時所見，位於One South Island的地下電梯大堂都排了兩條人龍，預料都有過百人排隊。市場消息指，A1組涉及的等級名單超過200個。現場未見有防疫的分組排隊安排，只是圍起欄河劃分人龍，然而現場保安相當嚴密，不允許記者在大堂內拍攝。不過由於聚集人數眾多，一度有警員到場了解情況。

項目第1號及第2號價單，合共240伙，涵蓋1房至3房戶型，實用面積由383方呎至937方呎。折實售價由1,146.1萬至3,243.2萬元，折實呎價由27,005至38,155元。兩張價單的折實平均呎價分別為29,689元及31,652元。

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