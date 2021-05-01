去年1月疫症來襲，香港經濟陷入嚴重衰退，失業率急升，政府動用3,000億元救市，包括800億元保就業計劃，以及耗用700億元公帑向年滿18歲港人派發1萬元。政府派錢，被指未能有效刺激經濟，亦未能針對性援助失業工人。今年財政預算案便改為向每名港人派發5,000元電子消費券，以及向失業人士提供8萬元低息貸款，結果同樣惹來政黨及市民的批評。

現時特區政府仍有約8,000億元財政儲備，以及8,000多億元外匯基金累計盈餘，面對世紀疫症，實有足夠財力協助失業工人度過難關。政府透過財政政策去刺激經濟，不外乎政府直接消費或投資，向市民派錢或減稅，或者派發消費券。

政府直接消費或投資，每花掉100億元，社會上便有人收取到100億元的收入，他們便最多有100億元可以用作消費。設若邊際消費傾向是0.7，即每當收入增加100億元，消費便增加70億元，餘下30億元儲蓄起來。政府直接消費或投資的問題是缺乏效率，往往浪費資源，把公帑投放在不適當的項目上，亦可能帶來貪污腐敗等問題。

至於政府向市民派錢100億元，市民收到款項後未必會全數用作消費，可能把大部分儲蓄起來，以備不時之需。即使政府改為向市民派發100億元消費券，限制市民在指定時間內消費，對刺激經濟的作用亦有限，因為市民使用消費券，代替原本從自己錢包拿出來的錢。根據研究，由於「排擠」效應，每100億元的消費券，最終只能令消費增加20億元左右。

事實上，今次世紀疫症對個別行業的影響特別嚴重，政府向旅遊業、餐飲業、零售業和建築業的失業人士派發1萬元，或者5,000元消費券，對他們來說可謂杯水車薪。政府應集中資源去援助個別重災區的失業人士，其中一個方法就是接納政黨提出的方案，設立150億元失業援助金。今年5月打工仔要報税，政府可參考他們疫症前一個財政年度（2019至20年）的收入，與上個財政年度（2020至21年）作個比較，提供一筆過的經濟援助，例如政府補貼收入差額的30%，並設有上限（例如6萬元）。這樣才可以對症下藥，幫助失業人士解決燃眉之急，並有助刺激經濟。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

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