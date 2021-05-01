獲騰訊（700）、阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團投資的杭州小電科技，已遞交主板上市申請，保薦人為中金及瑞銀，或成為本港首間上市的共享充電寶（手機外置電源，俗稱尿袋）服務提供商。

小電科技於2016年成立，上市前曾進行5輪融資，其中騰訊早於A輪融資已開始投資，並參與之後多輪融資，最新持股9.77%；螞蟻則於C輪融資入股，持有小電科技4.97%。小電科技其他知名上市前投資者包括紅杉資本、鼎暉投資、蘇寧集團。

小電科技主要用直營模式經營業務。截至2020年12月31日，有超過71萬個共享充電寶服務點，投放近600萬個充電寶，有超過2.37億註冊用戶。該公司受去年受COVID-19影響，首季平均每日訂單量大幅下跌，但今年首季已達到往績高位。該公司去年總收入19.1億元（人民幣，下同），按年升16.8%，但轉1.04億元，2019年賺1.37億元。該公司解釋，盈轉虧主要由於COVID-19對收益增長的負面影響；及與網絡擴張相關的成本及開支大幅上升。

小電科技不少高級管理層都是阿里出身，包括創辦人唐永波，曾任職淘寶（中國）軟件；執行董事蘆宇峰，曾於支付寶工作；執行董事袁新梅及黃巧玲，都曾於淘寶（中國）軟件任職。

該公司集資所得擬用於服務網絡擴張及配套硬件產品的採購、更新充電寶及櫃機、 投資及併購機會等。

內地媒體早前報道，小電科技去年6月曾計劃於創業板掛牌上市，惟今年3月終止上市輔導工作。此外，公司亦曾考慮於美國上市，惟其後決定改往香港上市。

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