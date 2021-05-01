除了台灣及日本，韓國一向是港人旅遊及移居首選之一，在首爾幾乎到處都能看到熟悉的港人身影。而且，韓國的移民政策門檻比台灣和日本低。一般投資移民，要求移居人士須在當地開設，甚至長時間營運公司，才能換取居留權。普羅大眾即使對移民有興趣，也會因缺乏營商經驗而卻步。但韓國的移民政策則相對友善，無須移民人士開設任何公司。因此吸引了一批打算退休後安享晚年的人士。接下來，筆者會簡單介紹韓國移民政策，希望能助一眾打算退休後移民的港人在韓國另覓新出路。

不需營商

現時投資移民韓國，最簡單的方式是投資由政府擔保的「無息保本基金」，55歲以下的投資者只須在保本基金投資5億韓元（大約350萬港幣），就可以帶同配偶及未婚子女一起申請F-2居留簽證，5年後便可申請F-5永居簽證，同時可享受與在地韓國人無異的教育醫療福利。

退休人士申請特享優惠

與台灣移民的高門檻不一樣，韓國非常歡迎退休人士申請移居，更設有特享優惠。55歲或以上人士，同樣地申請F-2居留簽證，5年後可轉永居，但只需在保本基金投資3億韓元（約210萬港元）即可。其未婚子女即使年屆40歲，仍可以家庭為單位一併申請移民，無需另外追加投資。

14天光速批核

一般移民程序，單是處理文件來回已須耗費數月，但韓國移民等待和處理補件等程序簡單快捷，也不會出現押件情況。買入韓國政府保本基金後，只需大約14個工作天，就能成功獲批F-2居留簽證，馬上開啟屬於自己的第二人生。

不需坐監不需考試

當地沒有法規要求申請者長期居留（俗稱「坐移民監」），轉換永居時也不設語言考試。換句話說，如果申請者在港有業務或工作，獲得F-2居留簽證後，仍可以留在香港，待5年後才到韓國當地轉換永居身份便可，且沒有任何語言基本要求。

台灣雖然非常適合香港人移民移居，但最近當局打算再次延長入籍要求，及對申請者的條件收窄，例如在內地出生、年齡超過60歲、學歷偏低人士等，往往會較難獲批，如申請人士因上述情況未能快速獲批，可考慮以韓國移民作為替代方案。

最後補充最重要的一點，這一政策有效期只會到2023年4月30日，打算移民或移居韓國的朋友，需要留意。

余偉龍

移民分析師

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