1979 年初春期間，我正在讀大二，而三哥明欽在中文大學讀大三，油麻地避風塘因進行填海工程，須要將大部份艇户強行遷置上樓，但卻安置艇户往偏遠的安置區；三哥與我和一群社運青年，便組合一起，在十號風球下，協助艇户策劃反對行動，安排申訴及請願。警方由一個外國警司帶領，我仍清楚記得他名叫「威利」，他帶着警察和防暴隊包圍着我們十數帶頭青年，我當時有些擔心，但三哥叫我別怕，並說「做任何事都要有信念，要堅持 Doing The Right Thing，even though we might be arrested」。這次行動和經歷，種下我往後寶貴的做人處事的態度，也使我長大至今，都會為社會上的弱勢社群盡一點點綿力。從那時開始， Doing the Right Thing 便成為我重要的核心價值。

1980 年，我參加了尖沙咀基督教協進會青年外展服務計劃，每星期抽出八小時在基督教協進會有關的社區裡當外展社工，每月有250元的津貼。第一次工作任務是被派往大窩囗社區發展中心作「北斗星」的工作；主要是接觸屋邨內一些十三、四歲的邊緣青少年，他們大部份因為無心向學而游手好閒、無所事事。我與北斗星同工們主要是透過與這些邊緣青少年閒談、一起踢波，說說天南地北無聊事，慢慢建立信任，引領他們一步步重拾自信及自我認同；進而啟迪他們心靈，從而盡快脫離黑社會活躍份子，回歸正途，由於我們是社區中心的職員，那些黑幫份子也不敢對我們這班北斗星同工造次。

當中有一位十五、六歲的女孩，她叫「美玉」，在一間私立中學就讀中三，當時她的言行舉止十足十是一名「飛女」，在我們的薰陶下，她漸漸地疏遠那些黑社會的朋友，更完成中學課程，當上了導遊領隊。另一位邊緣少年，他的名字叫「奀仔」，當時很想去紋身，因為他覺得很有型、很威，在我們輔導時，我對他勸說，有些事情是可以錯，但有些事情則萬萬不能錯第一次，例如「吸毒」和「紋身」。以當時的技術，紋身是一生一世的，沒可能「今天紋，明天脫」。我們便提議他用貼紙紋身的那一種先嘗試，不喜歡時隨時可以脫下；那次他的悟性很高，接受了我們的建議。後來，奀仔完成中學後，加入了「獅子」銀行，由「櫃面」做起，經過多年的努力，十年後便被擢升為銀行分行經理。我們這班北斗星同工，在當時缺乏資源支援下，用身體力行的方法與黑社會鬥快搶回那些悟性較好的邊緣少年，回歸正途。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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