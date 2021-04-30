【本報訊】聯交所決定取消康宏（1019）上市地位，是依據上市規則第6.01A條，即可將已連續停牌18個月的證券除牌。首次覆核失敗後，康宏更索性接受除牌。宏高證券投資經理梁杰文估計，不排除康宏無甚意欲復牌，加上是聯交所提出停牌，「可以將個波推畀聯交所」。

梁杰文解釋，康宏業務表現看來平穩，卻連最新業績都公佈不了，拖拖拉拉，難以理解，而在一般小股東觀感，是次康宏除牌是聯交所決定所致。梁相信，對於具康宏實際控制權的「台灣幫」股東富邦系而言，看中的或是康宏業務，有沒有香港上市地位並不是關鍵，何況當康宏不是上市公司後，很多方面不受監管，甚至不用交代業務和財務情況。

小股東難望套現

康宏提出，在退市後有意把股票進駐一個非上市股票的交易平台，讓現有小股東套現，或與美國SPAC股份合併後，向股東派發相關SPAC股份。梁杰文指出，願景雖好，但實際執行上不太可行，以交易平台為例，要解決許多標準問題，例如買賣雙方用甚麼貨幣交易、進行公證等。

更重要的是，康宏退市後便脫離證監會直接監管，即使不向股東報告任何事項或作出通知，小股東都無計可施，梁杰文指早年漢能等公司除牌後，仍有相關股票存放在其證券行，未曾向股東發年報或交代近況，因此料康宏小股東日後只能祈求康宏自律及盡責，「不要期望能取回任何投資」。