小弟在香港職場備受朋友關照，未曾見過工，也就毋須寫履歷或求職信。來到英國由零開始，人際網絡窄，想找份好工，只得還原基本步不斷嘗試，從錯誤中學習。抵達英國個多月，小弟每周寄出三至五份求職申請，曾接獲三次面試。第一次面試失敗，還可接受；第二次面試，仍是不行，加上我實在喜歡那間公司（專為獨立工作者提供生活保障，而且僱主非常友善），心情有點灰。餘下一名僱主雖然點頭，但進一步查核公司背景和評價後，嚇了一大跳，還是不了。

那日推掉職位後，悶悶不樂，趁天氣好跑了大老遠，坐在公園看着花草發呆。有刻頓覺自己太躁進：心灰無用，不進步便無好公司青睞；心急也無用，衝動只會再招低質僱主來。翌日我遂從頭梳整求職文件，並向數名人力資源界前輩請教。綜合眾人意見，小弟份履歷和求職信應該過關，否則一個面試機會也沒有；最大問題反而是Linkedin經營不善，致使僱主困惑。下述小小總結本人經驗，共分兩部份：一、撰寫履歷和求職信、二、經營Linkedin。

一、履歷和求職信

小弟加入新聞界前，做過飲食、送貨、補習、裝修等散工，傳播系學士畢業後歷任突發記者、財經記者、網媒世界新聞編輯、社交平台管理員等崗位，閒時接些廣告文案、圖片製作、影片處理等，戰績彪炳。我有自信勝任編採、數碼營銷、多媒體製作、活動策劃等項目。資格認證方面，在下持有野外活動訓練牌照、拯溺銀十字章、保險牌、劍橋C1英語檢定等。資歷很豐富？對某些人而言，這樣反而是「陷阱」，因為不少人以為要在履歷填滿畢生經歷。

履歷和求職信必須簡潔，力求內容與心儀職位高度相關，填得太滿而且無關痛癢才是大忌。假設申請一份數碼營銷（Digital Marketing）職位，內容涉及圖像處理和文案撰作，要求申請人持大學或以上學歷、並具相關學位或工作經驗；我在申請文件上聲稱自己曉得拯溺、做過跟車送貨，僱主看後只會覺得此人無厘頭。一份履歷怎能吸引僱主目光？最理想做法，是每次提交工作申請前，按職務要求稍為整理。求職信則因寫法變化太大，只能簡單分享大綱和舉例，長度約四分三張A4紙就夠。想進一步了解或有其他疑問，歡迎發訊信到我facebook專頁互相參詳。

求職信大綱 首段：表明來意

（在某處見到貴 公司招聘人手，有意應徵……） 次段：概述個人背景、為何有意任聘

（我自大學市場營銷學系畢業後，加入業界已有10年……） 三段：選取一些成就片段，擴充並說明閣下能力

（在我最後一份工作任期內，公司業績有500%增長） 四段：再次強調自己有心在這行業發展，說明自己具備相關技能，展望將來又是如何

（如蒙聘用，我必盡心盡力，推動貴公司成為歐洲以及全球一流電子商務平台） 結語、姓名、聯絡電話、電郵、社交平台

二、經營Linkedin

除了數碼營銷，我亦有申請新聞和客戶管理等職位，全屬專業範疇。惟嘆移居英國前，一直忽視專業職場社交平台Linkedin重要性。有日我不經意登上Linkedin一望，才知每名僱主都會在見面前查看我帳號。可是對方所見資料，只能用亂七八糟來形容，對比我提交那份履歷，落差太大，恐怕也令僱主相當失望。

有前輩曾言，香港工作經驗在英國無甚大用，因為難以考證。十年八年前，此話也許屬實，在此社交媒體世代卻未必真。第二次面試時，僱主跟我說：「你過往的作品都用中文寫成，可惜我不會看。如能讓我了解一些內容、看看這些作品甚麼模樣，可能也不錯。」一言驚醒夢中人，經營Linkedin時，轉載華文內容也無妨，但記得撮寫一小段英文介紹。能令對方了解多一丁點，已是很大助力。

有些人經驗老到周身刀，不過見工那麼一陣子，不可能完全展現出來。上述以英文簡介往績，可能是其中一個補漏方法。另一方法就是趁着空閒取得相關證書。網上有不少平價甚至免費資源，即使課程內容只屬基礎，閣下早就通曉，還請忍耐下來好好讀完、取得證書，然後放上Linkedin，以示自己有心在某行業發展，並具相關技能。

對方身為老闆，會面前也肯做足資料搜集。作為求職一方，事先上網查覽公司背景、目標觀眾、發展策略等，也屬基本。如有時間，不妨在面試前寫定份「貓紙」，列出自薦重點，並且重覆練習幾十次，最少要能清晰扼要介紹自己，並能就着公司背景或職能提出一兩個問題。準備充足是好事，辭不達意才是大忌。

執筆之時，小弟回想過去幾周每日重重覆覆搵工、寫信、執履歷，最大感受是凡事必須一步步來。一次不行，檢討重來；兩次未達，還是檢討重來。總有一次，當我真真正正準備好、表現好，定有最好安排。最後謹祝各位同路人和我自己，搵工順利。

言又勤

人在英國，每周一記：www.facebook.com/YYKan411/

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