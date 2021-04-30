今年的五窮月之所以不被看好，除了歷史表現令人無法憧憬外，本月值得期待的政經大事亦欠奉，相反不明朗因素則持續困擾，當中兩大關鍵為內地反壟斷發展及環球疫情惡化，均為淡友搶攻的有利藉口。

本月甫開始即迎來「五一黃金周」下北水暫停，港股通自周四起暫停5日，至下周四才與A股同步開車，市場普遍估計在內地資金缺席下，五月開局會延續悶市，且除非有新的利好因素出現，否則重新開閘時亦難重演農歷年後的資金大舉南下局面。更甚是，內地反壟斷監管機構市監局3月要求內地一眾科網巨企在本月中前提交合規自查報告，在限期屆滿後當局會否立刻有行動受市場關注，勢左右科網股的走勢，並有可能因而整個五月都纏繞市場。

疫情方面，在疫苗開打的亢奮過後，多國上月卻陸續迎來新一波衝擊，當中印度疫情幾乎全面失控；泰國亦要延長緊急狀態；最重要是日本上月下旬亦要第三度宣布局部地區進入緊急狀態，直至本月11日，能否有效控制疫情對7月23日開幕的奧運有一定影響，間接左右日圓、以至環球匯率的去向。

最後亦要留意本月有多隻科技重磅藍籌公布季績，重中之重為為本月20日放榜的騰訊控股（700），另外阿里巴巴（9988）及美團（3690）亦會派成績，同為藍籌的百威亞太（1876）亦在本月6日下周四公布季績。另外焦點新股亦浪接浪，包括京東集團（9618）旗下京東物流傳本月去馬；早前市場亦傳出美國上市的拼多多及歡聚時代最快本月來港第二上市；其他企業如奈雪的茶亦曾傳出會在本月出擊。

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