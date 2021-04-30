【本報訊】五窮月前夕，大市氣氛勢頭轉弱，但有「股壇金手指」之稱、惠理集團（806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海預期，未來6個月會維持低利率、高流動性，加上今明兩年會見到經濟大幅反彈，例如中國經濟V形反彈和其他國家經濟U形反彈，故並不擔心短期的經濟展望；又料恒指從現水平升6%至10%。

港股插578點 新經濟疲軟

謝清海認為中國是避風港，「無論是否同意中國政府，事實是國家提供高速經濟增長和穩定的社會環境。」此外，全球債務危機越來越嚴重，很多國家的負債比率直逼二戰時期，可能會導致貨幣危機，他認為投資者應該擔心的是未來3至8年的經濟狀況。

受累中國製造業PMI擴張力度減弱，按月回落0.8個百分點至51.1，加上美國債息抽高等，拖累港股下跌。

昨日為北水休市第二日，恒指連環跌穿50天線、20天線及10天線，盤中曾挫逾600點至28701點，最終收報28724點，跌578點或2%；全周計，則跌353點或1.2%。H指昨收報10825點，跌224點或2%。主板成交1,258億元。沽空金額約177.13億元，沽空比率為14.08%。至於整個4月計，恒指累升346點或1.2%。

新經濟股續疲軟，內媒報道，廣東三部門聯合召開互聯網平台企業行政指導會，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）等均有代表參加會議。中央要求企業自查自糾，進一步加強合規建設，規範經營行為。三股昨均下跌，分別插1%、2.8%及2.7%。科指昨挫2.2%，報8313點。