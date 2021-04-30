【本報訊】豪宅市場供應一向匱乏，抗跌力較強。山頂高齡豪宅「十間」業主，多年前集合物業權益申請強拍，惟昨日遭土地審裁處否決出售，乃近十年來罕見強拍申請遭拒絕個案。

土地審裁處資料顯示，山頂道81至95號的十間（Stewart Terrace，又稱史釗域臺），佔地61,449方呎，建有20伙單位，早年聯合多名業主向政府申請進行強拍，惟遭土地審裁處否決。按文件顯示，由於十間位處多個地段，而地段上其中一個申請人，擁有業權份數不足八成，而毗鄰地段物業上沒有共同樓梯，界定為獨立物業，遂不能共同申請強制拍賣，成為申請被否決原因。

十間鄰近前身何東花園山頂道75號，早於1949年落成，樓齡已屆72年，乃山頂數一數二高齡豪宅。早於十年前，已有業主「獅子開大口」，當時以叫價高達20億元招標出售，每方呎高達4萬元，震撼市場，惟最終未有買家承接。物業多年來不乏名人業主居住或持有，如華廈置業（278）鍾氏家族、著名設計師陳俊豪、曾任怡和財務董事的前英商會主席黎樂民、YGM貿易（375）的陳永奎等。

申請人包括查懋成兒媳

是次提出強拍的16位申請人，包括香港興業（480）副主席兼董事總經理查懋成兒媳查陳愛茵、華廈置業鍾棋偉、曾為財經事務及庫務局政治助理及八珍甜醋家族第三代成員伍潔鏇等。

隨着山頂超級豪宅買少見少，如會德豐旗下山頂道77/79號，動輒每方呎賣近10萬元，儘管是次乃近十年來鮮見遭否決強拍現象，預期申請人會考慮提出上訴。