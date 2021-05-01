香港多年來不少工程甚具爭議，絕非一句反對派把民生事件政治化，政府就能夠推卸責任，掩耳盜鈴，硬推大白象，耗資5,000萬元的觀塘海濱花園音樂噴泉不斷出醜，網絡上近乎一面倒負評，絕對令人嘆為觀止。

有謂「貧窮限制了我的想像力」，除了天價音樂噴泉，香港政府可謂獲獲新鮮，歷年來還有一系列耗用大量的公帑的爭議性項目，如南丫島單車泊場2,480萬元、灣仔蟠龍匯瑞雕塑300萬元、黃大仙啟德河觀景台180萬元、深井鵝形雕塑造價127萬元、葵芳「古墓」藝術品85萬元、鰂魚涌「不能避雨亭」21萬、屯門「山墳」建築20萬⋯⋯確實可謂獲獲新鮮，還未計及那個「未有時間表」的17億天橋。

這筆資金本來想像空間很大，就算不拿去投資，也來可以社會福利，如興建學校、醫院等公共資源、扶貧支援弱勢社群等，但最愛鬥氣的當權者偏偏逆民意，拿去搞大白象，為人側目，有挪威奧斯陸大學政治學研究生 Haakon Gjerløw 和教授 Carl Henrik Knutsen 曾發表學術文章，相比民主國家，指一些專制國家往往喜歡搞「大白象工程」。

建造目的的背後，一來是出於虛榮炫耀之心，二來就是透過項目進行利益輸送，三來是向國內國外的競爭對手展示能力，就像當年法國國王路易十四大興土木建造凡爾賽宮，向法國人苛稅，把資源浪費在大白象建築，就是法國大革命前最後的一座法國貴族階級和王權的象徵。

但回到香港，最諷刺之處就是這大白象也沒有那麼顯赫，看起來只像一個笑話，令平民百姓也覺得勞民傷財，肉酸得就連藍絲也不敢吹奏，唯有轉移視線至惡作劇KOL東方昇。

事實上，自古以來人類也喜歡崇拜圖騰，世界各民族與國家幾乎都有自己的民族圖騰，如中國的龍、日本的櫻花、韓國的木槿、蒙古的蒼狼白鹿、新加坡的獅子、馬來西亞的馬來虎等，背後還是有一些信念或邏輯可支持；可惜今天的香港，政府還是欠缺說故事的能力，既做不到專制制國家興建「大白象」之政治目的，也達不到民主國家善用公共財政搞好經濟民生之結果，結果就是左右不是人，繼續淪為國際笑柄。

十一少

http://fb.com/11mister

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略