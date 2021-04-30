【本報訊】雖然樓市銷情熾熱，然而疫情未完全受控，工程仍然受阻。運房局公佈，今年首季施工量達2,200伙，按季增加多10倍，但卻比去年第二、第三季少近四成至七成。落成量方面，亦按季大跌近七成至2,200伙。雖然施工量及落成量都較低，但運房局反而上調未來三至四年供應量多1,000伙，至9.3萬伙。

運房局數據顯示，今年首季私人住宅施工量按季大增2,000伙至2,200伙，增幅多達10倍，但卻比去年第二季的7,200伙及第三季的3,500伙少，更遠遠比2019年各個季度少。落成量則按季大跌七成，由7,200伙跌至2,200伙。

上調未來潛在供應量

運房局指出，上調未來潛在供應量至9.3萬伙，其中有7.5萬個單位為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量81%，按季輕微增加1%。該9.3萬伙中，包括1.2萬個「貨尾」單位、5.6萬個興建中但未售出的單位，以及2.5萬個在已批出土地上可隨時動工興建的單位。

萊坊執行董事林浩文指，施工量及落成量少，主要受困於疫情因素。但相信隨着樓市開始回暖，相信第二季兩組數字都會有所回升。而未來三至四年有9.3萬伙住宅供應，數據與預期相若。預計今年住宅供應、施工量及落成量都有機會達標。在現時購買力仍然強勁下，料今年住宅樓價表現會比預期為好，住宅樓價會向上升3至5%。