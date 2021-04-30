【本報訊】新盤銷售展開混戰，今日港九新界將有3個全新盤開售，計及貨尾，一手市場至少有566伙搶客。恒地（012）啟德新盤The Henley I周四以貴絕區內新盤價登場，首批96伙折實平均呎價26,448元，昨日起正式收票，市場消息指項目單日收192票，超額認購1倍。

啟德The Henley I 昨日早上起開放示範單位及收票，中午時段，位於中環IFC 2期的電梯大堂出現大批睇樓人士，出現過百米人龍，延伸至四季酒店外的花園。市場消息指，至晚上7時，The Henley I首日收192票。發展商早前指，項目最快今日加推，下周末開售。

晉環One Soho今開售

今日有3個全新盤作大型銷售，包括路勁地產（1098）等發展的黃竹坑站上蓋晉環推售240伙，折實平均呎價約3萬元，日前收逾5,500票超額22倍，同日招標10伙；信置（083）旺角One Soho推售168伙，入場費550.79萬元，昨日截收逾1,600票，超額8.5倍；新地（016）屯門御海灣II次輪開賣82伙，折實平均呎價18,809元。計及其他貨尾逾556伙搶客。

有「亞洲樓王」之稱、長實（1113）半山21 Borrett Road，推出16樓1室標準分層戶招標，面積2,945方呎，五房間隔，招標期為下周二（5月4日），早上9時至早上11時。

大潭道45號4.28億易手

另外，太古地產（1972）灣仔Eight Star Street同日起推20樓A室招標，面積913方呎，三房間隔，屬一梯一伙戶型。指引價為4,368.8萬元，呎價47,851元。太古地產住宅業務董事杜偉業指，Eight Star Street累售14伙，總成交額逾3.28億元。

樂聲電子（213）南區大潭道45號，相隔近兩年再錄成交。成交冊顯示，大潭道45號3號屋，樓高3層，採五套房間隔，附泳池及2個車位，連天台998方呎及花園1,289方呎，以4.28億元售出，呎價8.96335萬元。買家採用76日成交期付款。

沙田瓏珀山昨連沽7伙，面積974至1,502方呎，成交價1,968.116萬至3,126萬元，呎價18,288至26,446元。最貴Queen Tower 1 6樓Garden Suite B，四房間隔，面積1,182方呎，連586方呎花園，成交價3,216萬元，呎價26,447元，呎價創項目新高。不過，該盤上月中一伙四房戶以2,400萬元沽出，買家撻定蝕120萬元。